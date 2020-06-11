美國要務實解決美豬、美牛輸台議題　外交部回應了

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國商會發表2020白皮書，建議美國應進一步強化對台經貿關係，務實處理美豬牛，啟動台美FTA等。外交部11日表示，將尊重我國衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量。

由於美國商會發表的2020白皮書中，建議美國應該進一步強化對台經貿關係，甚至提及有關美國豬肉、牛肉，啟動台美FTA等。對此，外交部發言人歐江安表示，台美經貿關係密切，去年台灣是美國第10大貿易夥伴，美國則為我國第2大貿易夥伴。

歐江安說，近年來雙方持續透過「台美數位經濟論壇」、「選擇美國」投資高峰會、籌組農訪團等管道持續深化台美經貿夥伴關係，政府也會掌握台美關係緊密的利基上，持續積極推動雙邊經貿協議。

至於有關美國肉品輸台議題，歐江安強調，這尊重我國衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量，並配合行政院跨部會協調平台機制的共識，將在遵循國際貿易規範，以科學證據為基礎的國際食安標準保障國人健康，並兼顧國內產業發展等原則下審慎處理。

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