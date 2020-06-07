抗疫白皮書發佈　陸外交部：暫停77個發展中國及地區債務償還

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（7日）發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，書中強調新冠肺炎疫情發生後，大陸在抗疫的歷程、防控、救治及未來方向。由於全球疫情扔然嚴峻，大陸外交部副部長馬朝旭表示，中國積極參與並落實20國集團（G20）暫緩最貧困國家債務償付的倡議，已經宣佈向77個發展中國家和地區暫停債務償還。

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝央視）

馬朝旭指出，關於中國將提供20億美元援助的承諾，包括提供抗疫物資援助及支持有關國家疫後經濟社會恢復發展，包含雙邊援助及多邊捐贈。馬朝旭提到，中國正與有需要受援國通過平等協商確定援助項目，幫助發展中國家提升公共衛生水平、改善民生、減少貧困、促進經濟社會復蘇。

▲大陸國新辦發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。（圖／翻攝央視）



馬朝旭表示，當前全球疫情形勢依然十分複雜嚴峻，習近平主席在第73屆世界衛生大會視訊會議開幕式講話中宣佈的舉措，都在積極落實中並不斷取得新進展，包括「中國向世衛組織分兩批提供了5000萬美元現匯援助，並向全球疫苗聯盟等國際組織捐贈等。」

此外，聯合國人道主義應急倉庫和樞紐在中國的建設，正在商談和加緊籌建之中。馬朝旭提到，中國還積極參與並落實G20暫緩最貧困國家債務償付的倡議，已經宣佈向77個發展中國家和地區暫停債務償還，「30個中非對口醫院合作機制也正在加緊建立。」