中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控





▲中印邊境衝突升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中印兩軍6月6日下午舉行了軍長級會談，就解決近期邊境事態、維護邊境地區的和平穩定進行了磋商。大陸外交部發言人華春瑩回應，目前中印邊境地區的局勢總體上是穩定的、可控的，雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題。

她表示，近期以來，中印雙方通過外交和軍事管道，就解決當前邊境事態保持了密切的溝通，「雙方達成了一個共識，要落實好兩國領導人的重要共識，不讓分歧上升為爭端；要共同努力去維護邊境地區的和平與安寧，為雙邊關係健康與穩定發展營造良好的氛圍。」

此前，印度媒體《印度時報》7日報導，中印兩軍的一級指揮官6日在拉達克地區進行了會談，就結束邊境地區的軍事對峙進行協商，雙方都認知到保持邊境和平的重要性，並同意根據既有的協議來解決僵局。

根據多家印媒的報導，6日的會談在「和睦且積極」的氣氛下進行，持續了數個小時，有望緩解拉達克東部地區的緊張局勢，兩軍未來幾周還會再度展開會談，就軍事及外交持續對話，以確保邊界地區的和平與安寧。

印度外交部也在7日發聲明指出，此次會談是在親切和平的氣氛下進行，雙方已同意根據既有的各項協議解決對峙僵局，雙方都認識到，保持邊境地區的和平與安寧，對中印關係的發展至關重要。

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