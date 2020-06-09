外交部：歡迎捷克議長訪台　將協助游錫堃各項協調工作

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）



記者陶本和／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於台灣時間下午3時召開記者會，宣布會在商務代表團的陪同下，於今年8月30日到9月5日訪問台灣。對此，我外交部稍早表達誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長乙行到訪的各項協助。

外交部表示，捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)宣布，應我國立法院游錫堃院長邀請，將於本年9月初率領捷克參議員及企業界代表訪問台灣，以深化台捷雙邊關係。外交部對此表示誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長乙行到訪的各項協助。

外交部指出，維特齊議長是於本年2月底獲選，接任猝逝的柯佳洛議長(Jaroslav Kubera)遺缺，他上任後曾公開表示，捷克作為自主國家，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。

外交部表示，捷克參議院甫於本年5月20日以50票對1票的絕對多數，通過提案支持參議長訪問台灣。維特齊議長本年4月15日在參議院致詞時，特別感謝台灣捐贈捷克口罩，同時讚揚我國防疫成果，並強調支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

外交部強調，近年來台捷雙邊實質關係有長足進展，民間來往互動密切，近兩年國人赴捷克觀光人數均創新高。根據本年2月捷克國營廣播電台民調顯示，三分之二民眾明確希望強化與台灣的關係。外交部表示，維特齊議長的來訪，將有助台捷雙方國會交流，並進一步開展台捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動。

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