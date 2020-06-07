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豐原瓶中信「順水傳情」80度傾斜　藝術美景成打卡熱點

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▲豐原水資源回收中心旁的「順水傳情」成了打卡熱點。（圖／台中市政府提供）

▲豐原水資源回收中心旁的「順水傳情」成了熱門打卡景點。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原水資源回收中心日前在市長盧秀燕主持下啟用，四周不但有綠意盎然的公園，還有一座公共藝術作品「順水傳情」，作品朝八寶水圳方向傾斜80度，有飲水思源之意，瓶中還有以各種文字的「愛LOVE」組成的圓球，浪漫破表，完工後已成了台中新的熱門打卡景點。

▲豐原水資源回收中心旁的「順水傳情」成了打卡熱點。（圖／台中市政府提供）

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▲盧秀燕表示，將增加污水接管率，打造更乾淨、漂亮城市。

水利局表示，為了鼓勵民眾參與豐原水資源回收中心公共藝術創作，邀請藝術家林仁信，帶領豐田國小師生進行馬賽克藝術創作體驗活動，從中挑選出優秀作品與「順水傳情」作品搭配，豎立在廣場地磚上，「遠看山有色，近聽水無聲」，近觀得以欣賞詩文與馬賽克地磚，遠眺則可觀賞整體公共藝術美景。

「順水傳情」作品採用瓶中信的造型設計，瓶身以蝕刻方式呈現在地詩人陳千武1939年發表的詩作「夏深夜のき一時」，瓶中有各種文字的「愛LOVE」組成的圓球，瓶子傾斜80度朝向八寶水圳匯流大排，有飲水思源之意，瓶蓋上方的羽毛意象造型，更是傳遞對永續環境，及照顧後代的設計理念。

盧秀燕日前在啟用儀式典禮表示，豐原水資源回收中心每天可處理1.8萬噸汙水，接管1.7萬家戶，汙水下水道屬地底下的建設，不如地上的工程顯然易見，儘管如此，市府仍持續建置水資中心，改善河川水質，減少病媒蚊孳生，提升生活品質，打造更乾淨、美麗、現代化的城市。

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