全國第一場解封後大甲媽遶境11日起駕　盧秀燕：組專案小組協助安全

▲盧秀燕表示，將籌組專案小組協助大甲媽遶境安全。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府9日召開市政會議，市長盧秀燕表示，大甲鎮瀾宮遶境活動11日起駕，是中央解封後全國第一場的遶境活動，雖然廟方已表明會做好各項防疫措施，但為了維護遶境民眾安全，市府將由副市長陳子敬組成專案小組和廟方對接、協助。

台中市政府上午召開市政會議，由經發局進行第2屆台中購物節的籌辦報告，及衛生局的防疫成果報告，盧秀燕在會前宣布，台中因應中央防疫解禁，即日起也推出8項鬆綁措施，包括照顧據點恢復供餐、校園全面開放、場館出借等，希望藉由防疫新措施，讓台中市民能過好生活。

盧秀燕表示，中央在6月7日解封後，大甲鎮瀾宮在11日晚間將遶境起駕，鎮瀾宮已經表示，會配合中央防疫指揮中心的防疫措施，人數控制在1千人以下，包括戴口罩、量體溫、造冊等相關防疫。

不過，盧說，大甲媽遶境是解封以後全國第一場宗教遶境活動，為了維護遶境民眾的安全，以及了解鎮瀾宮防疫整備的情形，市府已由副市長陳子敬籌組專案小組，明天就會前往鎮瀾宮進行對接、協助，希望遶境活動可以平安、順利。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天上午表示，遶境工作人員會控制在800人以內，而且會帶口罩、量體溫、人員造冊等，為了避免群聚，一些大型活動包括千桌起駕宴已取消，往年都高達60萬人參加的嘉義新港奉天宮的祝壽大典，今年也改為自由參拜，他呼籲信徒們網路收看就好，盡量少跟著遶境，鑽神轎也不鼓勵，信徒在道路兩旁雙手合掌拜拜，準備鮮花素果即可，誠意最重要。

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