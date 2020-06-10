年薪百萬「工程師淚訴職業傷害」　這點同業超有感：最慘會害家庭失和

▲工程師雖然領高薪，但職業傷害也不小。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

工程師這份工作是出了名的爆肝，加班到三更半夜已是常態，但辛苦也反應在豐厚的酬勞上。就有一名工程師網友在PTT的Tech_Job板上發起討論「工程師做久會有什麼職業病？」文中舉例各種當工程師養出來的病，像是生理時鐘錯亂、乾眼症、血尿等等，也忍不住求助「試問各位年薪300w大大一下怎麼保養自己的身體？」

這位網友文中直呼「人說十萬青年十萬肝，形容工程師的生活也不為過了」，並說工程師不是輪班就是整天盯著電腦。接著原PO就大舉工程師的職業傷害，像是輪班生活就是日夜顛倒，造成生理時鐘錯亂、容易引來疾病；整天看電腦造成晚年眼睛視力不好、有乾眼症；久坐還容易血尿；還常常容易幻想等等。原PO忍不住問其他工程師都怎麼保養自己的身體。

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貼文吸引公程師們紛紛在底下留言，「老花眼，看近物要拿下眼鏡」、「好像隨時都會聽到值班手機的鈴聲」、「變胖」、「肚子變大」、「禿頭、白頭髮、口臭、講不好聽的笑話」、「我的肩膀好痛哦QQ」、「手腕變滑鼠手廢掉」、「手肘到手部的位置放到桌上就會痛，還有肚肚會凸」、「我們課四個椎間盤突出，根本職業傷害。」

其中，不少人都覺得脾氣會變差，「壓力大，家人倒楣受氣失和」、「講話會很直白容易得罪人」、「易怒／情緒化／變胖／講話內容變很有攻擊性 by生活觀察」、「會變得很急躁沒有耐心」、「易怒QQ」、「講話內容變的很有攻擊性+1」、「沒耐性，講話很帶刺」、「講話變機掰+1，對於小事或者伸手牌容易情緒化。」