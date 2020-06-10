「最難的高中數學」他點名這一單元！過來人超認同　曝經驗：很吃天份

▲原PO好奇，高中數學最難是哪一單元。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

學生時要學習每個領域的知識，其中數學更是主科目，從國小到高中都是最重要的課程之一。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「高中數學最難的單元」，說他大學唸的科系跟數學已經完全絕緣，所以沒什麼印象，不過回憶起來，認為「排列組合」最難，好奇問其他人覺得高中數學最難的是什麼單元。

這位網友文中表示，他大學唸的科系跟數學「完全絕緣」，所以他對數學已經沒什麼印象了，「不過我記得好像排列組合最難吧？我那時候都不太會寫@@」，好奇發問，其他人覺得高中數學最難的單元是什麼。馬上有人留言超經典題目「庭院深深深幾許，有幾種排列組合？」吸引原PO留言「天啊！我連這種最基本的都忘記怎麼算了QQ！」

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看到貼文後，就有人跟原PO一樣，「排列組合，我學第二次才懂」、「排列組合，永遠搞不清楚怎麼算」、「我們高中數學老師有說過，log那些什麼的還可以靠苦讀，可是排列組合是最吃天份的」、「排列組合真的很吃天份」、「排列組合根本考閱讀能力哈哈哈！」

▲許多人很認同排列組合相當看天份。（示意圖／pxhere）

不過也有網友直呼排列組合明明就很好玩，「排列組合最好玩，我討厭統計」、「排列組合真的簡單，但不會的人怎麼教就是不會」、「排列組合最簡單、三角函數最靠杯」、「最愛排列組合+1」、「我數學成績很爛，但排列組合莫名有天份，我覺得很好玩，同學覺得很難」、「我覺得排列組合以外都很難XD！排列組合蠻直覺的。」

其他人則是紛紛留言熱論，舉出數學那些很難的單元，「印象中 log ln這類東西是天書 XD」、「數據分析 相關係數那公式媲美泰勒級數了」、「圓最難吧= =永遠不懂在算什麼」、「空間向量，比什麼級數排列組合難多了」、「機率，真的不懂人為什麼要學機率」、「三角函數完全不行QQ」、「從高一下學期教三角函數之後再也沒理解過。」