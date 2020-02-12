學偶像劇「廚房調情」！尪背後環抱搖擺卻「悲劇噴出了」...老司機全壞笑

▲原PO在廚房做菜，老公突然調情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

要耍浪漫前還是得注意一下周遭環境是否安全，以免玩得太過火受傷。一名人妻表示，她在廚房準備水餃時，先生一個心血來潮，從她背後頂了一下，雖然手上沒有拿刀具或是熱湯，卻也害她不小心失手倒了「一池醬油」，大嘆實在很浪費。

「白爛欸，調情不會看時間嗎？」一名人妻在臉書「爆怨公社」白眼發文，她表示自己在廚房準備晚餐時，老公就模仿戲劇從她背後環抱外加頂撞一下，沒想到卻因此害她失手，不小心倒了太多醬油到水餃上，怒喊「浪費我的醬油！」

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圖中可見，圓點點盤子變成一碟「醬油池」，原PO解釋，這都是從水餃盤裡倒出來多餘的醬油，要老公「個人造業個人擔」負責處理掉，「這盤全歸你」。

▲滿滿的醬油浪費了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，老司機們紛紛邪笑表示「這樣放閃是可以的嗎」、「調情調到洗腎」、「很大力」、「果然是吃重鹹的」、「好有畫面」、「我老公也很會，然後有一次晚餐就飛了」、「嗯，我在切菜，他在後面頂，差點切到手，直接轉過去巴蕊（呼巴掌）」、「唉~男人難啊」。

原PO事後也更新貼文補充，她會發這篇文不是因為炫耀，也並非不喜歡，而是覺得要調情前還是得看一下時機，萬一她手中當時是拿刀子、或是爐火正旺，不慎出了意外的話，不管對誰都是損失。

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