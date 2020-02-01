誤踩油門！她開車撞切仔麵攤　油鍋噴灑害正妹全身40%燙傷…法官判賠3433萬

▲郭女開車誤踩油門，衝撞麵攤害葉女全身40%燒燙傷，法官判賠3433萬。（資料照／記者張曼蘋翻攝）

記者陳韻如／台北報導

郭姓女子2017年12月8日晚間在芝山捷運站旁停車場準備將車駛出，卻誤踩油門，失控衝撞一間切仔麵店，導致店內6人分別受到擦撞傷、燙傷。其中22歲葉姓女子全身有多處2至3度的燒燙傷，佔體表面積約40%，她因此向郭女求償。士林地院審理後，判郭女須賠償3433萬餘元。

回顧案情，葉女在美從事珠寶銷售顧問，事發當時正在麵店內用餐，麵店老闆及員工則在店外煮湯。沒想到，晚餐還沒吃完，就遭到郭女碰的一聲衝撞，導致麵攤油鍋級煮麵台潑灑出來，現場共有6人受傷，而葉女則是全身有2至3度燒燙傷，佔體表面積40%，左上肢還重傷。

葉女事後向郭女求償治療費26萬餘元、1年的全日及半日看護費共62萬餘元、20個月不能工作的薪資損失46萬餘元、後續疤痕治療，每平方公分以最高單價1萬元計算，而她全身有6310平方公分燒燙傷面積，合計6310萬元、精神慰撫金500萬元，共計近7000萬元。

對此，郭女表示，只願意賠償半年的全日及半日看護費，超過半年，有無看護必要，她心有存疑。另外，她也認為，葉女不能工作的時間高達20個月過長，而後續醫療費用，燒燙傷面積應以5000平方公分計算，每平方公分所需金額不應該超過3000元。

至於葉女求償的精神慰撫金部分，郭女表示，她曾到醫院探視葉女，但遭到葉女家屬拒絕，而她也因為此事得到憂鬱症，又有心臟病，目前已退休沒有工作能力，經濟也不寬裕，認為求償金額過高，請求法院審酌減少賠償金額。

法官審理後，依據葉女提供的各項事證，加上她經歷數次的清創、筋膜開腔術、植皮等治療，判郭女須賠償56萬餘元看護費；薪資部分，郭女須賠償36萬餘元；後續治療部分，則以每平方公分6500元計算，總計3250萬元；精神慰撫金則須賠償100萬元，扣除葉女所領的360萬餘元保險，郭女共計須賠償葉女3433萬餘元。全案可上訴。

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