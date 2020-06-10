鎮瀾宮大甲媽祖起駕…警霸氣向陣頭、幫派喊話：有衝突就嚴辦！

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，將於11日晚間11時起駕 ，警方將動員1800名警力維護治安。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，將於11日晚間11時起駕，遶經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚後南下彰化、嘉義及雲林縣境，預定20日晚間10時許返回大甲鎮瀾宮安座。台中市警局表示，起駕及回鑾遶境期間，將動員約1800名警力，防止搶轎及陣頭糾紛，強化沿線周邊交通疏處管制宣導，防搶、防竊及人員安全維護與治安意外事故，同時配合協助相關單位防疫措施，務期活動圓滿順遂。

另外，接獲鎮瀾宮重啟遶境活動消息後，警察局已向陣頭及有幫派背景的進香團體完成事前告誡約制動作，並重點宣導刑法第149、150條有關聚眾鬥毆行為修正提高量刑部分，言明如再發生暴力衝突事件，將從嚴究辦。

台中市警局表示，除加強歷年來勤務規劃外，本次遶境活動更著重於可能滋事複雜背景人士的約制、告誡，尤其避免搶轎衝突、沿途安全維護及突發事故之防處。針對過去曾經發生衝突處所、搶轎點，除部署優勢警力嚴陣以待外，更比照特勤模式先期實施搜巡、確實掌控，發現異狀一定積極蒐證。

而在活動會場及遶境沿線週邊交通疏導部分，除編排交通崗加強疏導外，將強化「交通快打小組」機動性功能，在發生交通壅塞等交通瓶頸下，警力一定快速到達現場疏導。

▲活動會場及遶境沿線週邊交通疏導部分，警方將強化「交通快打小組」機動性功能，快速抵達現場。

台中市警局指出，大甲媽祖遶境全程340公里，沿途提供許多點心美食，鎮瀾宮要求各宮廟準備的點心、水果、茶水都改用餐盒及瓶裝水，各宮廟也都定時進行消毒，11日起駕鎮瀾宮廣場將有人員管制措施，減少群聚機會，請信眾配合廟方各項防疫措施。

為落實防疫，市政府衛生局沿途將設置檢疫站，提供體溫量測並宣導防疫，警方也加派警力協助防疫，包含協助各項防疫宣導及管制措施。市府、廟方也呼籲，信眾可透過「鎮瀾宮臉書」的網路直播遶境及參拜，心意絕不打折。

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