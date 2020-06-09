要求內政部協調鎮瀾宮做好遶境安全　蘇貞昌：不容任何人破壞福地

▲▼蘇貞昌要求大甲媽遶境要做好防疫。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌9日參訪台中市國光生物科技公司，被問到大甲媽周四就要起駕遶境時表示，媽祖是台灣人民信仰，遶境很正常，但台灣好不容易經過半年來的努力，才能夠在亂世中成為一塊福地，任何人都沒有資格破壞，雖然大甲媽遶境跨越四個縣市，不符中央規定，他已責成內政部拜託廟方、各縣市政府做好防疫。

蘇貞昌說，媽祖是台灣人民很普遍的信仰，每年要遶境，都很正常，但今年因為有疫情，台灣人民水準高，在人民支持、政府努力下，讓台灣的防疫工作獲得全世界肯定，台灣好不容易剛剛通過了四個潛伏期的考驗，零確診，也沒有本土病例，所以政府才宣布邊境風險嚴管、國內鬆綁。

蘇說，由於疫情趨緩，大甲媽恢復遶境，但希望廟方還是要遵照疫情指揮中心指揮官陳時中的交代，做好防疫，要「順時中，不要逆時中」，此外，今天早上也特別當面交代內政部長徐國勇，請他盡快跟主辦廟方，以及沿途過境的各縣市，要好好的交代、要求、拜託，一定要做好相關防疫的工作。

他強調，台灣人民經過近半年的努力，才能夠在亂世中成為一塊福地，全世界都羨慕，任何人都沒有資格破壞，都有責任做好防疫相關工作，希望相關單位、社團、廟方，要辦也要做好相關準備，無論是媽祖或者各方神明，總是庇佑全民健康、社會安全，所以不要違逆神意，破壞神恩。

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