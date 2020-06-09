內賊「裹棉被」躲監視器行竊　店家神配樂「頑皮豹」網笑翻

▲江男裹著棉被、低著頭躲避監視器行竊。（圖／擷取自臉書社團《黑色豪門企業》）

記者白珈陽／台中報導

台中市一家精品店於5月遭竊，經查為店內江姓員工所為，店家將他開除原以為天下太平，未料江男6日竟又返回店內偷竊，還異想天開「裹著棉被」犯案，店家氣得將監視器畫面PO網並報案，警方獲報後1小時內便將江男逮捕到案。然而，店家監視器影片內搭配的「頑皮豹」卡通配樂，使江男的身影看來又好氣又好笑，讓許多網友直呼：「這配樂我給100分！」

台中市第二警分局立人派出所6日晚間6時許接獲報案，稱他經營的位於北區山西路上的一家精品店，店內財物連續被人竊取3次，經自行調閱監視器影像，發現是江姓前員工（27歲）所為。警方同日晚間7時許，即將江男通知到案，江坦承犯行，偵訊後全案依法函請地檢署偵辦。

據悉，江男曾於5月間2次偷竊店內財物，店家想給他機會，將他辭退而未報案，未料本月6日他又再度返回店家行竊，由於連同這次已共損失2萬多元，店家決定不再姑息，遂將監視器畫面PO上臉書社團《黑色豪門企業》並報案，而影片的內容，引起網友熱議。

影片中，店家先是以字幕說明店內遭竊緣由，接著出現「頑皮豹」卡通配樂，過沒幾秒，江男裹著棉被現身於畫面中，只見他不停穿梭在店內搜尋財物，途中他發現前方有監視器，便抬高棉被試圖遮掩身型，未料後方卻還有另一架監視器，將他身材特徵錄的一清二楚；當他發現有另一架監視器時，他又手忙腳亂地打歪監視器，但此時他正面影像已全數曝光。

▲江男發現前方有監視器，便抬高棉被試圖遮掩身型，未料後方卻還有另一架監視器。

影片結尾，店家除感謝警方迅速破案，還搭配「不可能的任務」電影配樂，而影片中江男包著棉被行竊、閃躲鏡頭的畫面，加上逗趣的頑皮豹配樂，讓不少網友笑翻，紛紛留言：「到底在忙什麼」、「舞龍舞獅竊盜法⋯佩服佩服」、「這是傳說中的笨賊嗎？笑死」、「背景音樂我給100分」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封閉195天

逆向車攔不住！他往對向車道衝 義交無奈：他硬要衝過去

大甲媽祖11日展開繞境 醫師：「這族群」最好待在家看直播

