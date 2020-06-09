迎香客有限制！　彰化縣府開放中庭休息…限300人可喝水吃便當

▲往年大甲鎮瀾宮遶境，彰化縣政府開中庭供香客休息。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮11日將啟動為期9天的媽祖遶境活動，首日將進入彰化市，彰化縣政府循往例仍開放縣府中庭給香客休息，但為了加強防疫，將採「總量管制」，將限制在中庭的人數300人，縣長王惠美也建議用餐時採買便當，除了喝水，盡量避免在縣府中庭用餐，希望宗教可以融合防疫，在媽祖的保佑下平安度過疫情。

王惠美之前在接受媒體採訪時也談到，神明既然指示這個日子，相信廟方一定會做最好的準備，信徒也會自己斟酌自己的健康狀況，來參與媽祖繞境的活動，彰化縣政府會先行做消毒的動作，飲食方面也希望信徒們能夠自備餐具，該戴口罩的就戴口罩，縣府還是會提供適當的空間給信徒做休息使用。

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▲往年大甲鎮瀾宮遶境，彰化縣政府開中庭供香客停車休息。（圖／ETtoday資料照）

2天後媽祖鑾轎即將進到彰化，王惠美說，歡迎大甲媽來到彰化，也非常尊重，縣府會配合中央防疫中心相關的步驟，縣府中庭提供300位香客休息，採取實名制，並派有志工協助，呼籲大家依然要勤洗手、戴口罩、保持社交距離確保自身安全。在吃的部分，建議還是採買便當，除了喝水之外，盡量避免在中庭用餐，希望宗教可以融合防疫，大家能夠在媽祖的保佑之下能夠平平安安度過。

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