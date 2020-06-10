鎮瀾宮大甲媽祖11日晚間11點起駕　交通管制、停車場位置報你知

▲鎮瀾宮周邊將進行交通疏導管制措施。。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

受到疫情影響，原訂3月舉行的大甲鎮瀾宮遶境活動延後舉行，將在11日晚間11時正式起駕，於20日回鑾。台中市警局交通大隊及大甲警分局，將在11日下午3時進行鎮瀾宮周邊交通疏導管制措施。

管制情形如下：

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一、 管制時間：自6月11日下午3時至6月12日凌晨2時。

二、 管制措施及區域：

行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

道路封閉路段：

1、 經國路(大安港路至中山路1段間)。

2、 中山路1段(水源路至東安路間)。

三、 替代道路路線：

(一)中、長途過境車輛：

1、 北上車輛請由清水區臺17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。

2、 南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

(二)短程過境車輛：

1、北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。

2、南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

(三)大甲市區往東車輛：

請由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

本活動往年均湧入大量人潮與車潮，為降低交通衝擊，規劃有 3 處臨時停車場：

1、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。

2、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。

3、「大甲火車站後方空地」停車場，約50個停車位。

▲台中市警局交通大隊及大甲警分局，將在11日下午3時進行鎮瀾宮周邊交通疏導管制措施。

台中市政府警察局楊源明局長提醒，過境車輛請預留時間依指示行駛替代道路，參與活動民眾則請儘量搭乘火車、公車等大眾運輸工具，如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通；另車內應避免放置貴重物品，以防止車窗遭破壞被竊取財物。

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