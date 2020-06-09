大甲媽祖遶境「不禁鑽轎腳」　彰警籲扛轎陣頭穿制服

▲過去信眾都會排隊等著鑽轎腳。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

大甲鎮瀾宮預計11日展開「9天8夜遶境」，20日回鑾，希望一切從簡，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日親自前往彰化縣警局討論。警方緊急召開勤務會議，雙方經過討論達成共識，決定不強硬禁止鑽轎腳，一切「隨緣」，扛轎陣頭以及各宮廟人員則必須穿制服，方便辨識身分。

大甲鎮瀾宮董監事7日晚間擲筊得到媽祖同意，並在隔日正式宣布，將在11日晚間11時起駕，路線與以往一樣，共計9天8夜。鄭銘坤表示，工作人員會控制在800人左右，符合中央疫情規定，也會戴口罩、每日量體溫、人員造冊，全力做好防疫，而為了避免群聚，一些大型活動包括千桌起駕宴，往年高達60萬人參加的嘉義新港奉天宮祝壽大典，今年也改為自由參拜，大家只要在道路兩旁雙手合掌拜拜，準備鮮花素果即可，誠意最重要。

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▲大甲媽祖遶境每年都會吸引許多信眾前往參與。

根據《中央社》報導，彰化縣警局8日下午召開勤務會議，局長方仰寧出席與廟方人員討論，最後達成共識決定不硬性禁止鑽轎腳，一切「隨緣」，不過，希望扛轎陣頭以及各宮廟人員能穿上制服，以利辨識，全程也盡量由大甲的轎班負責，減少人員接觸，另外也會進行預防性蒐證、勸導不放煙火等等，至於每年總是會發生衝突的「主戰場」彰化市民生地下道，則會透過刑事系統加強約制。

對於大甲媽祖遶境活動是否還有其他應注意的防疫事項，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，參加遶境的只有廟方工作人員與陣頭，信徒還是鼓勵線上收看直播，涉及跨縣市的部分都會有各縣市主辦廟宇協助，讓活動控制在可控制範圍，由於現在已經解封，活動回歸自行管理，鎮瀾宮無須特別提案，如果有需要建議當然歡迎提出，另外，假如信眾仍想前往現場觀看，一定要注意保持社交距離、戴好口罩、做好個人健康管理。