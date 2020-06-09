「冷面殺手」恭迎大甲媽時間曝！謝惠仁備26面金牌...北斗家鄉接駕　

▲去年謝惠仁親自迎大甲媽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮預定於11日夜間起駕，12日中午將從大肚橋進入彰化市，縣長王惠美也將前往接駕，晚間將進入民生地下道，警方為了防止去年宮廟搶轎打群架還傷及電視台記者事件再度重演，也派出大批警力維安，有「冷面殺手」稱號的謝惠仁，則訂於17日大甲媽回鑾行經埤頭鄉時，準備26面金牌，恭迎聖駕。

有「冷面殺手」稱號的謝惠仁，1993年彰化縣議員洪絲條被前彰化縣天道盟不倒會會長謝通運兒子謝文川槍殺後，屬洪絲條派的謝東松、黃主旺邀謝惠仁策劃槍殺計畫，隨後共9人埋伏朝謝通運座車開39槍，導致謝通運頭部中彈死亡，其保鑣則是送醫後不治。

▲去年謝惠仁親自迎大甲媽。（圖／ETtoday資料照）

當年涉及命案的謝惠仁隨即展開長達7年多的逃亡生活，遭判無期徒刑定讞，服刑10多年後，因表現良好獲得假釋，在獄中連續7年寫感謝信給當時抓他的警察黃文夏，感謝對方的勸戒。2017年3月10日從嘉義鹿草監獄出獄，當年便獨自跟隨大甲媽回鑾徒步行腳，從北斗一路走到大甲，雖然辛苦但他也默默跟媽祖許下承諾，只要有生之年一定會當個虔誠的媽祖信徒，讓大家看到他變好的一面，今年也是他持續第4年跟隨大甲媽祖遶境。

謝惠仁在2017年出獄後，當年便獨自跟隨大甲媽回鑾徒步行腳，從北斗一路走到大甲，雖然辛苦但他也默默跟媽祖許下承諾，只要有生之年一定會當個虔誠的媽祖信徒，讓大家看到他變好的一面，今年也是他持續第4年跟隨大甲媽祖遶境。

謝惠仁平日念佛信奉關聖帝君，更感念社會對於他不離不棄，讓他重新感受到子女親情的重要，出獄後多年來總是默默的行善，今年籌組普光慈善會要幫助弱勢偏鄉學童，去年他也打了金牌送給媽祖。

▲謝惠仁雙手合十感謝。（圖／ETtoday資料照）

為了恭迎媽祖鑾轎，去年謝惠仁在埤頭鄉農會對面搭設舞台，以謝家關聖帝君名義，邀集5鄉鎮公所等人參加，今年一樣在埤頭鄉斗苑路舊址前200公尺處的社區前廣場舉辦，時間為17日上午10時到下午2時左右，打26面金牌親自獻給媽祖。

考慮到疫情才剛趨緩，陪同遶境的信眾也是得採實名制，彰化縣警局如臨大敵，在網路大聲疾呼「預計參加的朋友們記得全程戴口罩，活動期間儘量避免攢轎底、摸神轎，感冒的朋友請好好休息，不要參加~」，看直播心誠則感應。消防局也呼籲，「讓這次遶境能夠....違規、取締、扣留全部都0」，請不要燃放鞭炮。

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