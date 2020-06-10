快訊／韓國瑜還原許崑源自殺原因　怒嗆「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

▲國民黨中常會，韓國瑜發言。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜10日在中常會中表示，謠言止於智者，許崑源議長近日遭到不實的指控，「死者為大，台灣人的厚道、善良到哪裡去了」，他親自還原許崑源自殺原因，並指出「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

韓國瑜表示，高雄市民對韓國瑜投下罷免票，跟國民黨無關，外界不應該指責黨中央，所有的謠言都該止於智者，身為黨員市民市長，要勇敢面對問題，尤其是議長許崑源過世後被抹黑，他還原真相，許崑源在自殺前還跟太太、女兒聊天，感嘆台灣民主為何如此，認為一個優秀的執政團隊被罷免，高雄未來怎麼辦，隨後女兒勸他去洗澡，他就跳樓了，「為何事後要抹黑他？」

韓國瑜批評，為何「鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」他一定會為了許崑源名聲做最後的捍衛，不是因為他是黨員的關係，這是人最基本對往生者的尊敬，一個擔心台灣民主不要走向惡質、關心高雄前途的議長，他自殺是因為對局勢感到難過而選擇走上這條路。

江啟臣也表示，如今事情已過去幾天，他到高雄還聽到一些不堪的耳語，心中倍加憤怒。許崑源已經過世，這些對他的抹黑攻擊，居然還可以在耳語中聽到，事發第一時間他看到民進黨議員發的臉書，已經不能接受，在週一他也公開呼籲民進黨主席蔡英文，應該要有所節制，「人都死了，還要這樣的黑」。面對這樣不公不義、沒有是非的耳語，還在繼續的攻擊許議長，國民黨完全不能接受，相信大家也不能忍受。

國民黨中常會10日移師高雄，黨主席江啟臣下午率中常委及黨務主管前往許崑源靈堂致意，再到高雄市黨部舉行中常會，並在會中針對補選佈局發表談話，同時聽取地方意見。

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