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吳秋麗轟：黃捷故意哭給媒體拍！她傻眼「我坐隔壁」還原現場：靈堂內就哭紅眼

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▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈堂上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是因為遭到高雄市法制局長吳秋麗嗆聲，而事後吳秋麗也說：「黃捷是故意出去哭給媒體拍的」對此，民進黨籍市議員康裕成表示，「在靈堂內時就看到黃捷哭得眼紅鼻子紅」。

黃捷8日上午9時許抵達靈堂，但離開時卻落淚爆哭，外傳是因為她塗著大紅口紅，引發法制局長吳秋麗不滿，因此出口嗆聲，而事後吳秋麗還表示，「我沒有在靈堂嗆她也沒有罵她，不知道她為何哭給媒體拍，」

►我沒有嗆她！吳秋麗還原「黃捷爆哭」經過：許議長給我推進的力量

▲▼高雄市議會韓國瑜_康裕成質疑恐嚇罷韓_李永癸 。（圖／記者洪正達攝）

▲康裕成表示，在靈堂時黃捷就已經哭了。（圖／記者洪正達攝）

對此，康裕成表示，「黃捷不是刻意出去哭給媒體看的，當天在靈堂內，我就在坐在黃捷旁邊，當時就看到黃捷哭得眼紅鼻子紅，還很納悶她跟議長感情何時變這麼深厚。」康裕成也說，「換議員致意時，還是看到黃捷當時仍在拭淚。還有工作人員遞上衛生紙。」

康裕成也說，「黃捷只是參加完公祭離開，並沒有故意出去給媒體拍」而她也提到，事後她才知道原來黃捷遭到不禮貌對待，同時她也批評，「吳秋麗過分在先，說謊在後。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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