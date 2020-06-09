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標高800m「最接近天空的小學」竹山大鞍國小火災　老校友急滅火護母校

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▲▼▲▼有「最接近天空小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

▲▼有「最接近天空的小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

位處偏遠深山南投鎮竹山鎮大鞍國小，8日下課後學校2樓教職員辦公室突冒出火苗，當時師生已下課離開校園，所幸附近活動社區居民見「母校」火災，趕緊通知里長范梓鍊就近調集滅火器等設備，召集「老校友」趕來滅火護母校，在消防隊急馳趕到時先撲滅控制火勢，經消防隊殘火處理後，正調查起火原因中。

南投縣竹山鎮大鞍國小，校舍位處海拔800公尺偏遠深山內，居高臨下的校園可眺雲海美景，有「最接近天空的小學」美譽。前往大鞍國小的林道路幅狹窄、彎曲，學校距離竹山市區及管轄消防隊，約有11公里遠路程，開車走山路保守估計約要40分鐘左右。

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▲▼▲▼有「最接近天空小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

南投縣消防局第3大隊竹山分隊8日傍晚6時30分許獲報，立即出動消防車4輛、救護車1輛趕往搶救，鹿谷、名間、集集等消防分隊，也陸續派遺小型消防水廂車、機動幫浦等滅火設備前來支援。

大鞍國小下課全校空無一人時，突然發生火警，所幸當時社區民眾在附近活動，見學校2樓辦公室冒出濃煙火舌，趕緊打119報案，並聯絡里長動員社區居民趕來，分持滅火器協助滅火，才將傷害降至最低。

經消防隊完成殘火處理，學校僅2樓教職員辦公室及櫃子內的電子設備受損，其他教室、校舍等設備未受波及。初步研判，起火原因疑與這幾天陰雨落雷頻繁，以及受潮老舊電線短路有關，正調查鑑驗釐清中。

▲▼▲▼有「最接近天空小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

▲▼▲▼有「最接近天空小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

▲▼▲▼有「最接近天空小學」美名南投竹山大鞍國小，下課後發生火災，所幸熱心校友查覺，緊急動員滅火護住美麗的校園。（圖／張弘昌翻攝，下同）

大鞍國小對外聯絡道路狹小且彎曲，一般車程至少須40分鐘以上，且不利大型消防水廂車通行。眼見「遠水救不了近火」，社區居民、家長大都是大鞍國小畢業的老校友。

擔心母校教學軟硬體設施被大火燒光，社區民眾自救，趕忙拿出滅火器先行灌救，順利阻絕火勢蔓延，把學校教學設備的損害降到最低，也展現社區平時消防訓練札實，以及老校友愛護母校的榮譽感。

少子化趨勢下，許多山區迷你小學，因學生人數少面臨裁併壓力，大鞍國小將壓力化為動力，每天下午4時下課後，學校依學生需求，規劃兒童美語、作文、茶藝、陶藝教學、民俗體育、國語、數學等多元課程。

下課約1個半小時教學兼具托育功能，減輕山區務農家長負擔，大鞍國小學生人數逆勢成長，已從最初15人增加到38名學生。校方也盼縣府能補助經費，以利老舊設施汰舊換新，避免類似意外發生。

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