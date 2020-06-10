「無檳工地」預防口腔癌！　南投醫院前進現場衛教、口腔篩檢

▲預防口腔癌，南投醫院組隊，主動前進建築工地，進行口腔篩檢及衛教宣導。（圖／南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台灣工人的形象，大多會與抽菸、檳榔，與喝威X比及保X達等酒精性提神飲料聯想在一起，互請「提神物品」的工地文化與生態，在人民心中根深蒂固。有鑑菸及檳榔都是口腔癌的危險因子，衛生福利部南投醫院醫護團隊，日前到南投市的一處工地，為工班師傅安排衛教與篩檢，為勞工健康把關，26人經口腔癌篩檢，無異常個案。

國健署公布最新分析資料發現，國人口腔癌發生及死亡人數有所謂的「要命」行業，發生人數前3高行業別依序為：漁撈業、建築工程業及汽車客運業；死亡人數前3高行業則為：漁撈業、建築工程業及金屬製品製造業。

有鑑於建築業是口腔癌發生率較高的行業別之一，南投醫院至107年開始推動「無檳工地」，開始徵求有意願的建築業者合作，並在工地提供口腔黏膜篩檢服務，以及推廣戒菸檳酒。

南投醫院將口腔癌篩檢，深入第一線的勞工工作環境，除了篩檢，也鼓勵戒除香菸及檳榔等有害物質，降低口腔癌的發生率。院長洪弘昌表示，國健署提供30歲以上民眾，每2年一次的免費口腔黏膜檢查，民眾可持健保卡至醫院進行篩檢，南投醫院也不定期會前往社區為民眾安排篩檢活動。

院方也提醒民眾，若出現口腔潰瘍，且傷口逾2週以上仍未癒合，且口腔內部或周圍出現腫脹、硬塊、白色脫屑的斑塊，或者附近部位有痲木、疼痛感，抑或是吞嚥、咀嚼也感到困難等異常症狀時，便應盡速就醫，由專業醫師協助診治。

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