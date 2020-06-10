南投美髮專業人才培訓　長期失業職訓「給生活津貼」7月開課

▲南投縣政府開辦失業者職業訓練「美髮專業人才培訓班」，即日起到7月10日受理報名。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府特委託社團法人台灣職業技能教育培訓協會承辦，失業者職業訓練美髮專業人才培訓班。即日起到7月10日受理報名，歡迎對此職訓班有興趣及具就業意願者，踴躍向承訓單位報名。報名電話：04-22258639或0921-731711廖先生，或到「台灣就業網」網站查詢。

縣府社會及勞動處表示，美髮專業人才培訓班訓練課程包括：求職技巧與履歷寫作、服務業管理、人際關係與溝通技巧、顧客關係管理、就業市場趨勢分析。

在美髮技能訓練部份，包括：美髮專業工具操作方法、色彩美學運用認知、頭皮清潔與保養理論、剪髮、吹髮及整髮理論、梳理、染髮及燙髮理論、髮型流行趨勢賞析、編髮與梳理實用技能、專業燙髮實用技能、專業染髮實用技能、專業吹風實用技能、基礎剪髮技巧與應用、中階剪髮技巧與應用、進階剪髮技巧與應用、時尚髮型設計應用演練、美髮技能綜合練習與應用等。豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

美髮專業人才培訓班訓練期間，自7月20日到9月22日止。參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者，其中特定對象（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力、15歲以上未滿18歲未就學未就業少年等免費參訓，符合特定資格者，政府並發給生活津貼。訓練地點：南投縣南投市平山二路47巷2號。

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