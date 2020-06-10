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馬博橫斷登山客「高山肺水腫」　空勤直升機克服天候吊掛送醫

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▲▼從南投出發攀登馬博橫斷登山隊，男隊員疑高山肺水腫急需就醫，消防署特搜會同空勤總隊，出動直升機順利吊掛送下山就醫。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲從南投出發攀登馬博橫斷登山隊，男隊員疑高山肺水腫急需就醫，消防署特搜會同空勤總隊，出動直升機順利吊掛送下山就醫。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

攀爬馬博橫斷登山隊伍，從南投信義東埔入山，行進到馬博山屋時，其中陳姓男子疑似高山肺水腫急需救援，南投縣消防局地面部隊9日上午出發，約需3天步行抵達山屋，且上山區降雨天候不佳，空勤直升機第1趟受限天候返航。10上日午空勤與消防署特搜共勤，順利抵山屋吊掛受困登山客下山送醫。

南投縣消防局9日上午5:58獲報，山友一行6人自組登山隊（隊名馬博0605），6月6日從信義東埔入山前往攀爬馬博橫斷，預計6月14日由花蓮玉里下山。

住台北市的58歲陳姓男團員，登山途中疑似高山肺水腫，急需救援。南投消防局第三大隊隨即啟動山域事故應變機制，9時30分地面部隊出發，消防員3名、玉管處巡山員1名，預定步行腳程3天，抵達馬博山屋現場救援，考量雨天救搜耗時，消防局也同時申請直升機執行空中救援。

▲▼從南投出發攀登馬博橫斷登山隊，男隊員疑高山肺水腫急需就醫，消防署特搜會同空勤總隊，出動直升機順利吊掛送下山就醫。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲▼從南投出發攀登馬博橫斷登山隊，男隊員疑高山肺水腫急需就醫，消防署特搜會同空勤總隊，出動直升機順利吊掛送下山就醫。（圖／南投縣消防局提供，下同）

經衛星電話消防局勤指中心與領隊蔡先生取得聯繫，得知病患狀況不穩定，目前使用山屋內配制的加壓艙（PAC），呼吸有汽泡聲，宜儘速下山就醫。

9日上午空勤總隊直升機起航，到深山執行救援時，因天侯不佳被迫返航。10日清晨天候許可，救援小組把握寶貴的搶救契機，清晨6時42齲，空勤與署特搜花蓮共勤搭NA-707直升機，從花蓮機場起飛執行吊掛，於7時25分吊掛成功，預定降落花蓮港天宮後，後送花蓮慈濟治療。

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