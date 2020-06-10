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福興溫泉區能高瀑布和慶安宮步道　營造埔里旅遊「打卡」新景點

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▲▼立法委員馬文君會同林務局、縣府觀光局單位，踏勘埔里能高瀑布、慶安宮前登山步道，遊憩設施、景觀營造工程。（圖／馬文君服務處提供，下同）

▲▼立法委員馬文君會同林務局、縣府觀光局單位，踏勘埔里能高瀑布、慶安宮前登山步道，遊憩設施、景觀營造工程。（圖／馬文君服務處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里慶安宮緊鄰福興溫泉區，周邊依山傍水，從能高瀑布及親水公園步道登高，可以俯瞰埔里盆地，是許多朋友登山健行、觀瀑的好去處，但是沿線缺乏登山步道設置，相當可惜。

立法委員馬文君10日召集原民會、國有財產署、林務局，縣議員戴世詮、黃世芳等踏勘，期望未來能開發一條健康觀光步道，將比較危險的路段做基礎改善。

▲▼立法委員馬文君會同林務局、縣府觀光局單位，踏勘埔里能高瀑布、慶安宮前登山步道，遊憩設施、景觀營造工程。（圖／馬文君服務處提供，下同）

經過踏勘初步達成共識，有需改善路段及景觀營造路段，由縣府來提報登山步道設置計劃，立委馬文君允諾全力協助，向原民會、國產署、林務局爭取相關軟硬體設施經費。

這條健行休憩步道，沿途有能高瀑布、能高親水公園、慶安宮等軸線景點，兼具親水、觀瀑、登山健行等功能。周邊林木蒼翠，行走其間沁涼宜人，徜徉大自然芬多精，是現代人紓緩壓力避暑健行的美麗秘境，地方期則慶安宮步道設置，能發展成健行生態之旅新路線，讓埔里再增添一處網美打卡景點。

▲▼立法委員馬文君會同林務局、縣府觀光局單位，踏勘埔里能高瀑布、慶安宮前登山步道，遊憩設施、景觀營造工程。（圖／馬文君服務處提供，下同）

▲▼立法委員馬文君會同林務局、縣府觀光局單位，踏勘埔里能高瀑布、慶安宮前登山步道，遊憩設施、景觀營造工程。（圖／馬文君服務處提供，下同）

立委馬文君表示，登山步道地點是在福興里能高瀑布的上方，上面有一座埔里鎮最高的土地公廟，存在這裡有100多年的歷史。921地震之後陳綢阿嬤受到土地公托夢，於是就募款把這座土地公廟重建完成。

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