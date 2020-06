iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

▲iOS 14的十大傳聞總整理。(圖/記者洪聖壹攝)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果正準備在6月22日舉辦的2020年全球開發者大會(WWDC)上宣布一系列新軟體版本,不過今年的WWDC因為疫情改在線上舉辦。預計下一代的iOS 14、iPad OS 14、watchOS 7、tvOS 14和macOS 10.16版本,重點不僅在擴增實境(AR)或第三方應用新功能,而是提高性能。

《彭博》報導指出,外界預期Apple iOS 14原本被認為是蘋果史上功能最豐富的軟體升級之一,現在看來僅涵蓋擴增實境功能的變化、統整外部應用程式和服務,以及改善Apple Watch上健身應用。

根據過往的軟體更新測試,所有新功能和未經測試的功能都集中在一個版本中,導致一直以來總是傳出使用上許多錯誤,讓iPhone或iPad的用戶對於iOS 13帶來的程式崩潰感到相當無奈。

對於iOS 14版本開發,蘋果的軟體開發負責人表示,先關閉所有可能引發錯誤和未完成的功能,業內人士透露,蘋果非常堅持新軟體的品質,因此打算將iOS 14與共同推出的部分軟體推延到2021年。

iOS 14的新功能列表

.主螢幕自定義智慧動態背景

.輔助功能多了觸控輔助

.離線語音助理Siri

.健身應用升級

.iMessage多了「收回」功能和「@」功能

.Safari多了翻譯功能

.AR地圖

.AR模式和位置​​觸發器

.Apple Watch的血氧檢測儀

支援iOS 14的設備列表

.iPhone SE(2020年)

.iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

.iPhone XS/XS Max

.iPhone XR

.iPhone X

.iPhone 8/8 Plus

.iPhone 7/7 Plus

.iPhone SE(2016年)

.iPhone 6s/6s Plus

.iPod touch(第7代)

