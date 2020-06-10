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iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

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▲iOS 14的十大傳聞總整理。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 14的十大傳聞總整理。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果正準備在6月22日舉辦的2020年全球開發者大會（WWDC）上宣布一系列新軟體版本，不過今年的WWDC因為疫情改在線上舉辦。預計下一代的iOS 14、iPad OS 14、watchOS 7、tvOS 14和macOS 10.16版本，重點不僅在擴增實境（AR）或第三方應用新功能，而是提高性能。

《彭博》報導指出，外界預期Apple iOS 14原本被認為是蘋果史上功能最豐富的軟體升級之一，現在看來僅涵蓋擴增實境功能的變化、統整外部應用程式和服務，以及改善Apple Watch上健身應用。

根據過往的軟體更新測試，所有新功能和未經測試的功能都集中在一個版本中，導致一直以來總是傳出使用上許多錯誤，讓iPhone或iPad的用戶對於iOS 13帶來的程式崩潰感到相當無奈。

對於iOS 14版本開發，蘋果的軟體開發負責人表示，先關閉所有可能引發錯誤和未完成的功能，業內人士透露，蘋果非常堅持新軟體的品質，因此打算將iOS 14與共同推出的部分軟體推延到2021年。

iOS 14的新功能列表

．主螢幕自定義智慧動態背景
．輔助功能多了觸控輔助
．離線語音助理Siri
．健身應用升級
．iMessage多了「收回」功能和「@」功能
．Safari多了翻譯功能
．AR地圖
．AR模式和位置​​觸發器
．Apple Watch的血氧檢測儀

支援iOS 14的設備列表

．iPhone SE（2020年）
．iPhone 11／11 Pro／11 Pro Max
．iPhone XS／XS Max
．iPhone XR
．iPhone X
．iPhone 8／8 Plus
．iPhone 7／7 Plus
．iPhone SE（2016年）
．iPhone 6s／6s Plus
．iPod touch（第7代）

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