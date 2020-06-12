應大陸當局要求　蘋果下架播客App「Pocket Casts」

▲蘋果自中國App Store下架Podcast App「Pocket Casts」。（圖／截自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

「Pocket Casts」是iOS及Android平台上粽受歡迎的Podcast App之一，不過據外媒報導，蘋果已應中國大陸當局要求，在中國App Store下架該App。

Pocket Casts昨（11）日已於官方推特證實，應中國中央網絡安全和信息化委員會（CAC）要求，蘋果已自App Store中國端下架了Pocket Casts App。Pocket Casts在推文中指出，他們認為Podcast作為一個開放媒體平台，不應受到政府審查影響，因此「我們不會根據他們的要求審查Podcast內容。」

科技新聞媒體《The Verge》報導，Pocket Casts表示，蘋果並未應要求提供有關他們違反中國法律的細節，而是建議他們直接與CAC聯絡。而在蘋果通知Pocket Casts的2日後，蘋果已從中國App Store下架了Pocket Casts App。

這不是蘋果首次應北京要求從App Store刪除App。去年10月，蘋果即因應當局要求自中國版App Store下架新聞媒體Quartz的App，因Quartz詳細報導了去年反送中運動的內容。

此外，最新消息指出，另一款Podcast App「Castro」稍早也自中國App Store下架。據開發人員說法，雖然中國用戶佔Castro付費用戶比率較低，但仍佔其基礎用戶的10%，蘋果也並未向Castro說明下架原因，或提供具體的違法細節。

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