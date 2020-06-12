　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒稍早在歐亞經濟委員會資料庫（EEC）上發現一系列多達9款的iPhone型號。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新iPhone系列機款首份認證文件曝光！外媒稍早在歐亞經濟委員會資料庫（EEC）上發現一系列多達9款的iPhone型號，另有一款iMac電腦。

目前外界預期今年iPhone 12系列機款可能會延遲發表，但蘋果仍是遵守了發表前的法規步驟，包括向EEC提交型號訊息。EEC資料庫中並未包含太多細節，但證實蘋果目前有9款iPhone機款及1款iMac正處於可認證階段。

此次被曝光的iPhone型號包括A2172、A2176、A2341、A2342、A2399、A2403、A2407、A2408、A2411，當中使用的iOS版本為iOS 13，此舉與蘋果往例相同，以現有的iOS版本進行認證，但新機出廠時會裝載當時最新的作業系統版本。

《Apple Insider》報導指出，這些條目皆連結著一個獨立頁面，並寫有更多細節，雖然主要是法規方面的內容，但這些內容的存在很重要，這意味著這些機款至少已經歷了一定的工程測試階段。

值得注意的是，過往蘋果在EEC資料庫中出現的型號，不一定最終全都會推出。不過可以肯定的是，這9款iPhone型號中，將最少包含了 iPhone 12、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max。

綜合此前消息，蘋果今年下半年預計會推出4款iPhone新機，包括5.4吋及6.1吋的兩款iPhone 12及6.1吋、6.7吋兩款iPhone 12 Pro。預計機身設計將致敬iPhone 4，有著平坦外框，全系列機款皆採用OLED螢幕並持續使用Lightning介面。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
不捨許崑源墜樓亡！小港男與妻吵架衝陽台　整個人掛大樓欄杆外
26歲男偶像「騎上70歲阿嬤」！壓倒硬上：親我一下…她拼死反
健保自費醫材設天花板被罵翻　蔡英文回應了
快訊／女童遭砍3刀　叔叔氣炸撂一群人到學校前抗議：校長出來！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

全民搶起來Part4／NexFan四合一冰風扇開搶！

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！官方透露將於秋季上市

陸5月手機出貨量達3375.9萬部　5G機款佔近50%

想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

Apple公佈WWDC將在6月23日登場　規模史上最大

路透：印度IT公司入侵全球1萬多筆電郵帳戶　多國政要、知名投資機構受害

Galaxy S20 Ultra「晴空白」限量登場！　記憶體可拓展到1TB

影／初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

全民搶起來Part4／NexFan四合一冰風扇開搶！

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！官方透露將於秋季上市

陸5月手機出貨量達3375.9萬部　5G機款佔近50%

想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

Apple公佈WWDC將在6月23日登場　規模史上最大

路透：印度IT公司入侵全球1萬多筆電郵帳戶　多國政要、知名投資機構受害

Galaxy S20 Ultra「晴空白」限量登場！　記憶體可拓展到1TB

影／初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

朴敏英、Jennie再撞衫西裝裙！「微低胸PK長腿」網：好難選

小熊總管提前3年兌現承諾！　首輪選走2014年威廉波特小球員

夏天吃冰越吃越熱！醫曝5大「上火」食物　椰子水、檸檬汁有效消暑

工程師eMule下載蘿莉片好開心　法官判他有罪：這程式下載時也同時在上傳

租金行情打85折供應　北士科首座社宅動工

不捨許崑源墜樓亡...小港男與妻吵架竟衝陽台　全身掛大樓欄杆外

中壢超商「邪惡視角」正妹找到了！撞臉明日花綺羅爆紅

電商一次開賣5大MIT醫療口罩品牌　「成人、兒童」都有單片6元起

幫助貧困移工返鄉籌措旅費　徐國勇義賣新住民500顆越南粽

亞裔女公園運動　遭白人大媽髒字連環飆：賤X，滾回你的國家

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

3C家電熱門新聞

初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

PS5雙版本4組配件與24款遊戲亮相

Apple公佈WWDC將在6月23日登場　規模史上最大

Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

「Galaxy Buds Live」傳於7月搶先發布！　外媒：可能搭配新機優惠

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

Android 11試用版發表

更多熱門

相關新聞

iOS 13.6 beta本週發布！　新增Apple News「閱讀書籤」功能

iOS 13.6 beta本週發布！　新增Apple News「閱讀書籤」功能

蘋果將在本週最新發布的iOS 13.6 beta陸續會出現更多細節，週三就有報導指出，新作業系統會自動保存「Apple News」文章中的閱讀進度，且包括一些新功能，例如可以自動下載iOS更新的選項以及為「Health」應用中的增加新症狀。

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

蘋果股價創新高 市值突破1.5兆美元

蘋果股價創新高 市值突破1.5兆美元

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵

關鍵字：

蘋果iPhoneEEC

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

他被藍牙耳機炸暈了！

90%女生都愛！名醫揭「傷身習慣Top3」下場：會死人的

快訊／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

更多

最夯影音

更多
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面