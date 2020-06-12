iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

▲外媒稍早在歐亞經濟委員會資料庫（EEC）上發現一系列多達9款的iPhone型號。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新iPhone系列機款首份認證文件曝光！外媒稍早在歐亞經濟委員會資料庫（EEC）上發現一系列多達9款的iPhone型號，另有一款iMac電腦。

目前外界預期今年iPhone 12系列機款可能會延遲發表，但蘋果仍是遵守了發表前的法規步驟，包括向EEC提交型號訊息。EEC資料庫中並未包含太多細節，但證實蘋果目前有9款iPhone機款及1款iMac正處於可認證階段。

此次被曝光的iPhone型號包括A2172、A2176、A2341、A2342、A2399、A2403、A2407、A2408、A2411，當中使用的iOS版本為iOS 13，此舉與蘋果往例相同，以現有的iOS版本進行認證，但新機出廠時會裝載當時最新的作業系統版本。

《Apple Insider》報導指出，這些條目皆連結著一個獨立頁面，並寫有更多細節，雖然主要是法規方面的內容，但這些內容的存在很重要，這意味著這些機款至少已經歷了一定的工程測試階段。

值得注意的是，過往蘋果在EEC資料庫中出現的型號，不一定最終全都會推出。不過可以肯定的是，這9款iPhone型號中，將最少包含了 iPhone 12、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max。

綜合此前消息，蘋果今年下半年預計會推出4款iPhone新機，包括5.4吋及6.1吋的兩款iPhone 12及6.1吋、6.7吋兩款iPhone 12 Pro。預計機身設計將致敬iPhone 4，有著平坦外框，全系列機款皆採用OLED螢幕並持續使用Lightning介面。

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