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iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

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▲iPhone計算機。（圖／記者黃君瀚攝）

▲iPhone計算機。（圖／記者黃君瀚攝）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 在許多的程式中都有一些隱藏小技巧，不過並不是所有用戶都會知道，若能掌握這些技巧，往往可以省去不少的時間。現在就來看看 iPhone 內建「計算機」App有哪些你不知道的功能吧！

1. 滑動以刪除號碼

人們在使用計算機的過程中，輸入錯數字是經常發生的事，大多數人都會直接按下「Ｃ」，重新按下數字，匆忙的時候往往還會一直按錯。其實你只需要用手指在螢幕的數字列上由左向右滑動，或由右向左滑動，就可以刪除輸入的最後一個數字了。

▲。（圖／ETtoday新聞雲）

▲左右滑動以消除最後一位數字。（圖／ETtoday新聞雲）

2. 科學計算器

一般人都認為 iPhone 的計算器只是一個普通的簡易計算機，事實上，它還可以執行對數、平方根、三角函數計算和更高級的數學方程式，也就是我們所知的「科學計算機」。

你只需要將 iPhone 從縱向轉成橫向模式，就會發現這個祕密了。當然，記得要先解除控制中心的縱向鎖定。

▲iPhone計算機。（圖／ETtoday新聞雲）

▲簡易計算機改為科學計算機。（圖／ETtoday新聞雲）

3. 複製貼上

計算出來的結果其實可以直接複製，然後貼到其他應用程式，特別是你朋友請你幫他解一道數學題目的時候。用戶只需對計算結果長按，就有複製貼上的選項了。

▲iPhone計算機。（圖／ETtoday新聞雲）

▲長按計算結果可以複製貼上。（圖／ETtoday新聞雲）

4. 複製最後結果

這項技能跟前一個技能有什麼不同呢？事實上，用戶在開啟別的應用程式的時候，無須切換回計算機複製結果，只需要由下往上滑動開啟「控制中心」，接著長按「計算器」，就會看到「複製計算結果」的選項了。

▲。（圖／ETtoday新聞雲）

▲長按計算機應用會出現複製上一次計算結果的選項。（圖／ETtoday新聞雲）

5. iOS螢幕系統直接計算

iPhone 的 iOS 搜索系統中，其實也內建了計算功能，用戶可以直接在螢幕頂部的「搜索」中輸入數字來進行簡易的計算，同樣也不需要特地打開「計算器」。

另外，若用戶直接在「搜尋」中輸入「300美元」（或任意數字、幣別），也會直接出現當前匯率的計算結果。

▲iPhone計算機。（圖／ETtoday新聞雲）

▲直接用「搜尋」來進行計算。（圖／ETtoday新聞雲）

iPhone 的這些隱藏小技能或許看起來很雞肋，但在這些常用的情況下，無形之中可以省下許多時間，還不知道的用戶不妨也可以試試看。

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