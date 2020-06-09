空軍少將林重宏性騷女下屬Line傳「親一個」　監察院11：0通過彈劾

▲空軍少將林重宏遭監察院彈劾。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部主動移送空軍少將林重宏對所屬女性軍士官性騷擾案，經監察院調查後於6月8日以11票全數審查通過彈劾林重宏，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監察委員楊芳玲、楊芳婉、包宗和於彈劾案文指出，林重宏身為高階將級軍官理應躬先表率，維護國軍軍譽、尊嚴與形象，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻於任職通航資聯隊聯隊部少將三級聯隊長期間，持續多次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮之不當稱謂及簡訊，對其張貼親吻、摸胸之貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密。

監察院指出，林重宏對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸，有性意味或性別歧視之言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，但究其所為確已對渠等造成心理壓力、使渠等感到錯愕等情，實與性騷擾相當。

監察院表示，林重宏身為單位高階主管，卻對女性部屬頻密傳訊、不當碰觸，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象，已構成國軍軍風紀維護實施規定第31點第2款所定應受懲罰事由，並違反公務員服務法第5條之規定，而有公務員懲戒法第2條應受懲戒事由，爰依憲法第97條第2項、監察法第6條規定提案彈劾，並移請公務員懲戒委員會審理，依法懲戒。

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