惡臭雞糞有解！　專家研發「加熱技術」殺滅糞便病原菌

▲農委會畜試所研發「雞糞加值產品處理套組」，減輕臭味逸散情形。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會畜產試驗所今（8日）指出，為將禽畜糞經高溫乾燥造粒方式製成有機質肥料，遂開發自動化雞糞處理設備，並與民間商業蛋雞場合作，研發「雞糞加值產品處理套組」。此套組以乾燥蛋雞糞為原料，經粉碎、製粒及加熱等過程，產製高品質粒狀雞糞肥料，可大幅縮短製程時間及減輕臭味逸散情形。

畜試所說明，以傳統堆肥方式處理雞糞，易產生惡臭、耗時、耗工，及需具備足夠的堆肥化空間，且常有品質不均一之問題。為實踐循環農業理念，遂與民間商業蛋雞場合作，共同建構雞糞加值產品處理套組之研發與示範場域，產製雞糞加工肥料。本套組原料為蛋雞場之乾燥雞糞，原料入料之含水率設定19±2%，套組主要由進料、粉碎、製粒、加熱及電控設備組成，製粒粒徑設定為6mm，單位產能達每小時200公斤以上，可處理6萬羽規模蛋雞糞。

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▲畜試所強調，關鍵的加熱處理技術，可有效殺滅殘存於糞便中的病原菌。（圖／農委會提供）



畜試所指出，研發的高品質粒狀雞糞肥料產製技術，利用乾燥雞糞經製粒及加熱殺菌後產品，可減少體積、增加質量密度、降低臭味及提升安全性，且利於田間施用及產品後續多元化利用，並符合即將正式公告之「雞糞加工肥料(品目編號5-08)」品目規範及相關限制事項，推廣予國內蛋雞業者及機械設備廠商參考應用，期共同開發與整合相關處理設備，藉以降低生產成本，提高投入意願及增加收益，促進國內蛋雞糞去化與拓展出口外銷之可行性。

畜試所強調，關鍵的加熱處理技術，可有效殺滅殘存於糞便中的病原菌，確保使用端之安全性。套組之應用可提升蛋雞糞附加價值，並有效紓解雞隻排泄物去化問題。

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