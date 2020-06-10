新北17區長「大洗牌」今宣誓就職　侯友宜提醒：要接地氣

▲新北市區長交接。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市17位區長「大洗牌」，市長侯友宜10日主持區長宣誓就職及交接典禮，期勉新任區長要「接地氣」勤走地方、了解民需，並提醒要具備承擔、犧牲、榮譽的心態，扮演地方與市府的溝通橋梁，共同落實行動治理，讓民眾有感。

新北市此次人事調動共有17位區長調整職務，侯友宜指出，人事異動主要是鼓勵大家的傑出表現，因此將科長調任區長、偏鄉區長調到市區、市區再調到大區擔任區長，大區區長調則任各局副局長等重要職位，藉此鼓勵在第一線打拚、從基層一路走來的人員，透過層層歷練累積經驗，也深入了解各區特色文化，提供市民更優質的服務。



侯友勉勵所有新任區長，表示擔任區長一職並不是當官，而是站在第一線，展現接地氣的精神，勇於承擔責任，秉持犧牲奉獻的精神為民服務，並時刻懷有榮譽感。期許所有新任區長展現長才，並融合每一區的在地特色，為民眾創造更美好的未來。



侯友宜表示，區長是守護所有市民的第一線人員，他對區長的重視絕對不亞於各局處首長。他強調，區長是每一區的小市長，地方的大小事都必須瞭若指掌，並鼓勵各區區長體現行動治理的精神，走出辦公室、勤跑地方為民服務，讓民眾感受到「溫度」才是最重要的。侯市長也勉勵區長們可以放心把地方碰到的問題及時反應給民政局長、市長，市府團隊會做區長最強而有力的後盾，協助大家解決問題，及時照顧民眾需求。

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