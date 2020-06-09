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朱江參戰港都？　侯友宜：藍營若團結不畏戰　就有機會回高雄

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▲侯友宜出席銀光咖啡館聯合開幕揭牌（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（資／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對前新北市長朱立倫對於國民黨重新站起表示「願意共同承擔」，對此，新北市長侯友宜9日表示，如果願意朱立倫出來為黨出來補選，這也是一個非常好的選擇，藍營只要團結、不畏戰、不懼戰、不避戰，就有機會再為高雄服務。

高雄市長罷免案落幕，補選在即，若韓國瑜陣營確定不提出訴訟，國民黨在三個月內必須提出補選人。近日黨內謠言、放話四起，甚至黨主席江啟臣、朱立倫也被點名參戰。但若韓陣營定調不打法律戰，亂點戶籍不在高雄的人選參戰，都只是假議題。

侯友宜表示，對於高雄這一次的補選，朱立倫前市長如果願意出來為黨出來選舉，這也是一個非常好的選擇，大家只要全心全力，不畏戰、不懼戰、不避戰，團結在一起，我們就有機會再繼續為高雄市民來服務。

針對江啟臣若親自出征，仍會被指是帶職參選，對台中支持者來說也是「落跑」，侯友宜回應，只要願意承擔、為社會國家來做事，都值得外界給他們鼓勵。

黨中央江啟臣跟高雄市長韓國瑜再次會面，除了初步討論人選，黨中央積極尋覓願意在地、長期扎根，且具有專業的年輕人。國民黨文傳會王育敏9日表示，黨主席江啟臣親征的傳聞，沒有可行性、不切實際，不用繼續討論，朱立倫也不可能為了不選，永遠留在高雄。

目前國民黨內符合參選資格與黨內高層期望的，風向皆指向現任高雄市議員，大將等級的人物都有一項共同問題，就是戶籍皆不在高雄，包括選民呼聲最高的李四川，戶籍在新北市，也沒有參選意願；前台東縣長黃健庭戶籍則在台東；此外，韓市府局處首長也在考量範圍內；被多次提出討論的前立委林國正戶籍在高雄，但至今未對外表態意願。

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