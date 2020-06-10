陸5月通膨略收窄　CPI時隔8月重返「2字頭」

▲疫情和疫情經濟影響大陸的CPI、PPI表現。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

隨疫情趨緩後，經濟社會發展逐漸重回正軌，中國大陸國家統計於10日發布的數據顯示，今年5月，國內消費者物價指數（CPI）年增2.4%，漲幅較上月減少0.9個百分點，時隔8個月，重返「2字頭」；惟生產者物價指數（PPI）方面，出現連續第4個月通縮，年減3.7%，降幅較上月擴大0.6個百分點。

CPI漲幅下降中，豬肉價格扮演重要影響因素。根據大陸國家統計局數據，今年5月，豬肉價格較上月下跌8.1%，影響CPI下降約0.37個百分點；另以整體構成因素來看，5月大陸食品價格上漲10.6%，較上月放緩3.5%，另非食品價格上漲0.4%、消費品價格上漲3.3%、服務價格上漲1.0%。截至2020年1到5月均值，CPI較去年同期上漲4.1%。

▲大陸CPI雖出現放緩，但PPI仍因需求面疲弱，持續下降。（示意圖／CFP）

分析師指稱，隨著新冠疫情對商品供應衝擊的緩解，以及豬肉產能的恢復，和去年下半年的高基數影響，今年全年CPI有很大的機率繼續保持放緩趨勢，這將給中央貨幣政策進一步寬鬆，提供更多操作空間。

另在PPI方面，《界面新聞》報導引述東吳證券固定收益分析師李勇指稱，雖然中國大陸市場逐漸回歸常態，但海外需求疲軟，去庫存壓力顯著。在此之下，分析師普遍認為，受國外疫情蔓延對外需帶來的壓力，短期內PPI可能很難提升，降幅甚至有進一步擴大的可能。

總體而言，自疫情發生以來，中國大陸的消費者物價指數（CPI）便持續上升，而生產者物價指數（PPI）因海內外產業需求下降，同步出現下降，導致今年初以來，CPI、PPI剪刀差擴大，對經濟造成通膨壓力。

因此，分析師認為，隨CPI增長率轉趨放緩，中國大陸下半年的通膨壓力可望進一步減低，但在PPI的表現上，仍須視國內復工復產情況，以及國際疫情發展和海外訂單需求而定。

按照今年中共中央在全國兩會期間，發布的2020年政府工作報告內容，明確2020年居民消費價格漲幅（CPI）目標，為控制在3.5%左右，另居民收入增長與經濟增長基本同步，進出口促穩提質、國際收支基本平衡。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。