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正妹直播主單人露營　瓦斯罐一開「火柱直竄3分鐘」後爆炸

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 ▲直播主小幡友美發生意外爆炸的露營影片。（影片攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

實習記者任珈萱／綜合報導

不管是要烤肉還是露營都要注意安全啦！日本一名直播主小幡友美在7日為了要慶祝自己500次直播，於是到東京若洲公園露營場進行單人直播，沒想到過程中她拿出瓦斯罐放到小爐具上安裝，點火後竟竄出火柱，嚇的她怪叫一通，所幸沒有受傷，也未誤傷他人。

綜合日媒報導，直播主小幡友美當天在東京若洲公園露營場進行單人直播，露營的第一天都還蠻順利的，不過到了7日早上，她打算要煮早餐時，把一罐瓶裝瓦斯放到小型爐具上，過程中一直有瓦斯外漏的聲音，觀看直播的網友還有提醒她。

▼小幡友美平常都會在推特上和網友互動。（圖／翻攝自小幡友美推特）

▲日本一名直播主小幡友美於7日為了要慶祝自己500次直播，於是到東京若洲公園露營場進行單人直播，但沒想到，過程中她拿出瓦斯罐放到小爐具上安裝，點火後竟竄出火柱。（圖／翻攝自小幡友美推特）

據報導，小幡友美好像沒有注意到這些，安裝好了後就立刻點火，下一秒火柱竄出，她嚇得尖叫跑開，鏡頭裡頓時剩熊熊燃燒的火柱，過了沒多久，小幡友美帶著一個空水桶回來，立刻反蓋在火上，依然沒什麼用；就在她不知道怎麼辦時，瓦斯罐突然爆炸一聲，爐具和瓦斯罐噴飛。有些觀看直播的網友，也認為她怎麼這麼沒有常識。

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