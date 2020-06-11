江啟臣邀蔡英文一起「出海護釣魚台」　擬要求謝長廷返台赴立院報告





▲江啟臣。（資料圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

日本沖繩縣石垣市日前提案，要更改釣魚台名稱，再度掀起釣魚台主權爭議，也使宜蘭縣議會決議將釣魚台改名為「頭城釣魚台」。面對釣魚台主權問題，國民黨主席江啟臣11日晚間表示，要邀請總統蔡英文和他跟著宜蘭漁民一同出海，前進釣魚台捍衛主權。

「護主權、顧漁權，民進黨政府不要用說的！」江啟臣11日在臉書上表示，釣魚台爭議隨著日本打算片面更名越演越烈，也讓兩國長期以來的領土、漁權爭議再次登上版面。對於釣魚台的主權以及漁權，國民黨從一而終、不曾改變，「釣魚台是中華民國的領土，釣魚台是我們的！」

江啟臣說，國民黨支持宜蘭縣議會所通過的正名建請案，建議宜蘭縣政府儘速將釣魚台正名為「頭城釣魚台」；反觀蔡英文總統一面說「釣魚台是我國領土」，另一面又表示「維護區域和平」婉拒登島。

江啟臣認為，若如蔡英文所說「釣魚台是我國領土」，前往我國領土又何來破壞和平之說？兩者前後邏輯的矛盾，「護主權、顧漁權」淪為口號，只是讓民眾看破手腳。提醒蔡政府，護主權、顧漁權不是用文青的詞藻可以迴避的，必須拿出實在的作為。

江啟臣呼籲蔡政府拿出具體做法，首先蔡英文應該立刻召見日本駐台代表，表達嚴正的抗議，並警告此將嚴重影響雙邊交流及友好關係；而駐日代表謝長廷應立即對日本公開表達嚴正的抗議。

江啟臣提到，國民黨將研議，於立院臨時會進行時，要求謝長廷返國針對台日關係與釣魚台問題進行報告，並接受民意的監督。

最後，江啟臣邀請蔡英文，與他一起跟著宜蘭的漁民一同出海，前進釣魚台，「不分黨派，以實際的行動向日方的鴨霸行徑表達抗議，捍衛中華民國主權，保衛漁民的漁權！」

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