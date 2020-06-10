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首爾疫情超悽慘！即日起夜店狂歡前「先掃QR-Code」...違者開罰300萬

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▲▼南韓10日起，強制高風險場所實施電子出入名單制，教會雖不在名單之列，卻也被勸導實施。（圖／達志影像／美聯社）

▲教會雖不在名單之列，卻也被勸導實施電子出入名單制。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓首都圈近日發生多起群聚感染案例，在新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇下，防疫當局10宣布從即日起實施「電子出入名單制度」，國內所有的獵豔酒吧、酒店、夜店、KTV式酒店、老人舞廳、一般KTV、室內運動設施等群聚感染潛在風險場所，須讓消費者在進場前用手機掃瞄QR-Code、或是在手冊上登記真實身份，方能入場。

為有效防堵群聚感染效應，南韓中央災難安全對策本部表示，已委託國內Naver等資訊科技業巨擘，為國內民眾研發、製作含有個人資訊的QR-Code，消費者造訪以上場所時，業者須用政府規定安裝的軟體，為入場的消費者掃描QR-Code，而若消費者為不熟稔智慧科技的老年人，也須要求對方在手冊上登記真實身份；政府透過社會保障情報員管理入場顧客的資訊，若未來某場所不幸爆發群聚感染，防疫當局便可透過App，即時掌握該時段的消費者身份、資訊，立即與潛在的患者、接觸者聯繫，以便降低病毒擴散的機率，而期間獲取的資料將在一個月後銷毀。

南韓政府表示，若高風險場所業者未依規定實施電子出入名單制度、或是管理不實，在30天勸導期過後，可被判處300萬韓元以下罰金、甚至得面臨停業風險。

另外，除上述高風險場所需強制執行電子出入名單制度，政府也勸導教會、圖書館、電影院、補習班、醫院等跟進實施。

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