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安倍晉三欲主導G7香港聲明　華春瑩：已向日本表達嚴重關切

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▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

日本首相安倍晉三表示，希望可以主導G7，就香港的「一國兩制」局勢發表聲明。對此，中國外交部發言人華春瑩今天回應稱，中方已就此向日方表達嚴重關切，強調任何外國無權干涉中國內政。


華春瑩表示，中方注意到有關情況，已經就此向日方表達嚴重關切。她強調，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，有關國家應該遵守國際法和國際關係基本準則。

▲▼安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

據日本經濟新聞報導，安倍晉三10日向國會表示，他認知G7有領導輿論的責任，因而日本將主導G7，就香港的「一國兩制」發表聲明。

報導指，日本政府希望主要G7外交部長共同聲明，旨在對「港版國安法」的通過，表達憂慮，並要求讓香港保持高度自治，支持「一國兩制。」

值得注意的是，在此之前，日本並沒有與美、英、澳、加等一同就香港局勢發表聯合聲明，當時外界有輿論認為，這是因為若無疫情因素，中國國家主席習近平原計畫4月訪日，現預計將時間改在秋天，導致日本政府立場為難。

但路透社報導引述消息人士指，日本之所以沒有參與發表聯合聲明，除了時間太倉促，另一方面也是日本希望藉由七國集團的努力，共同達成關注香港議題的目標。

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