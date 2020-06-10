陸5月M2年增率11.1%　社會融資規模增3.19兆人幣

▲應對疫情衝擊，中共中央施行相對寬鬆的貨幣政策，以支持經濟社會發展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為支撐疫情趨緩後的經濟復甦，在中央採取相對寬鬆的貨幣政策下，中國人民銀行（大陸央行）10日公布數據顯示，截至2020年5月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額達210.02兆元（人民幣，下同），年增11.1%，增速與上月末持平，比上年同期高2.6個百分點；另5月人民幣貸款增加1.48兆元、社會融資規模增量為3.19兆元。

人行數據顯示，狹義貨幣（M1）方面，截至2020年5月底，餘額58.11兆元，年增6.8% ，成長速度分別比上月末和去年同期加快1.3個和3.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.97兆元，年增9.5%。另當月淨回籠現金1778億元。

▲大陸國務院總理李克強在今年做政府工作報告時表示，要引導廣義貨幣供應量(M2)和社會融資規模存量增速，明顯高於去年。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

貸款部分，5月底，本外幣貸款餘額169.44兆元，年增率13%。其中，人民幣貸款增加1.48兆元，較去年同期多增加2984億元；外幣貸款增加158億美元，較去年同期多增加96億美元。

存款方面，5月底，本外幣存款餘額209.9兆元，年增10.2%。其中，人民幣存款增加2.31兆元，外幣存款減少72億美元。

另受政府振興實體經濟政策影響，人行公布數據也顯示，2020年5月，中國大陸社會融資規模增量為3.19兆元，比去年同期增加1.48兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.55兆元，年增3647億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加457億元，年增266億元。

▲中國人民銀行為大陸央行。（圖／CFP）

人行統計，5月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為1.25%，質押式債券回購月加權平均利率為1.29%。該月，銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交122.92兆元，日均成交6.47兆元，日均成交年增31.6%。

跨境業務上，今年5月，大陸跨境貿易人民幣結算業務發生5275億元，直接投資人民幣結算業務發生2842億元；另以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生3707億元、1568億元、794億元、2048億元。

今年全國人大會議上，國務院總理李克強在發表2020年政府工作報告時指出，穩健的貨幣政策要更加靈活適度.，同時，引導廣義貨幣供應量(M2)和社會融資規模存量增速明顯高於去年。

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