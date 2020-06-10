連中國人都不想捐！WHO抗新冠肺炎「23天募11萬」　僅流浪貓狗20分之1

▲WHO在中國發起的募捐計畫，募得款項還不如流浪貓狗的計畫。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

WHO為了對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情與「中國人口福利基金會」合作，發起「世界衛生組織Covid-19團結對抗基金中國行動」，活動從5月18日發起至今，已經過了23天，被台灣的PTT鄉民截圖，總共募得26,533人民幣（折合新台幣約11萬），相較之下流浪貓狗的募捐計畫都募得20倍的善款。

有網友在PTT發文表示，中國在第一時間便分兩次共捐贈5000萬美金已有新聞，而世界衛生組織在中國唯一合作的夥伴：「中國人口福利基金會」則於5/18發起大型公益募款捐至團結基金，並備註為Action of China（中國行動）。

▲流浪貓狗的募款計畫，金額是世衛組織COVID-19團結基金的20倍。（圖／翻攝自PTT）



自5/18勸募至今約23天，募得26533人民幣(約台幣11萬)，共8900人次捐款，平均人捐3元人民幣（約台幣12.5元），相較之下捐給流浪貓狗的募捐計畫，募得53萬多人民幣，響應人數99.6萬人，顯然比捐給WHO還要踴躍。

▲實際掃描二維條碼查看募款進度，與原PO的進度相去不遠。（圖／記者林彥臣翻攝）



記者實際查證，以手機掃描微博上的二維條碼，募款金額已經增加到28,954人民幣，捐款人次資加到9228人，與PTT上原PO發布的截圖金額與人數都相去不多。

網友在推文中留言表示，「連中國人都不想捐了！」、「這組織解散算了」、「可憐，中國追星粉集資買專還比較多」、「講道理WHO對中國疫情也沒幫助，WHO根本廢物」、「捐給WHO真的不如捐給貓貓狗狗」。

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