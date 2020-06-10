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阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」...揭露防疫成功真相　酸爆陳時中

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▲▼衛福部長陳時中。（圖／記者賴文萱攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者賴文萱攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，7日起防疫解封，民眾搭大眾運輸工具只要能維持社交距離就可不戴口罩。作家洛杉基對此在臉書表示，他這2天搭乘北捷，看見乘客幾乎百分之百都戴著口罩；這說明了一件事，台灣防疫成功靠的是「全民自覺」，而不是陳部長的「天縱英明」。

洛杉基9日在臉書表示，即令陳時中部長說搭乘公共運輸工具只要保持「社交距離」就能不戴口罩，但是極大部分民眾還是選擇「逆時中」。文末，洛杉基還說，這個神話差不多可以結束了吧？

▲洛杉基酸陳時中。（圖／翻攝自洛杉基臉書）

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▲洛杉基在文末表示，神話差不多可結束了吧？（圖／翻攝自洛杉基臉書）

事實上，國內因應疫情趨緩，7日起大眾運輸的口罩令鬆綁，不過運輸場站的入口仍維持量體溫與戴口罩的措施，民眾進入後，若能維持社交距離就可不戴口罩。但也引起台鐵員工的批評聲浪，直呼要就全部戴，不然就全部不要戴，因為會搞死第一線人員。

疫情指揮中心指揮官陳時中9日接受鄭弘儀電台訪問時，被問到「未來是否有興趣參選台北市長？」他笑著回應，那都是以後的事情，現在沒辦法說得準。

自由作家洛杉基是台灣時事評論員，「洛杉基」為筆名，台灣大學畢業，曾留學美國，目前擔任科技顧問與專欄作家，長期以來都會在臉書發表文章。

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