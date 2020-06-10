拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

▲網紅「Cat紙袋人」拍片教搭北捷如何逃票挨告，主動到台北捷運警察隊說明案情。（圖／翻攝YouTube）

記者邱中岳／台北報導

北市議員鍾沛君在8日向市長柯文哲質詢，表示有1名網紅拍攝影片指導民眾如何逃票，遭柯文哲怒斥「應該把他K一頓，並送到警局偵辦」，北捷也發表聲明強烈譴責，並向捷運警察隊報案處理，捷警隊一開始因手機關機連繫不上人，稍早「Cat紙袋人」已主動到案說明案情。

據了解，北市議員鍾沛君在市議會向北市長柯文哲質詢時，竟透露網紅「Cat紙袋人」，教大家搭捷運不用錢，上傳不到一天已有超過1.7萬次點閱，還非常無恥的聲稱一年可以省2萬通勤費，讓柯文哲看完後痛斥，「警察可以去傳他到派出所問嗎？這是把肉麻當有趣」、「應該把他K一頓」。

台北捷運則在8日晚上發表聲明，表示強烈譴責，並標註「#當北捷塑膠膩」，痛斥蓄意尾隨逃票、假借廁所名義蓄意逃票、拍影片傳遞皆已違法，「台灣是法治社會，北捷不允許部分有心人士以身試法！」也向北市警局提出告訴。

▲網紅在YouTube教導民眾逃票，北捷向警局提告，網紅也主動到捷運警察隊進行說明。（圖／台北捷運）

北市警局獲報之後，開始尋找網紅「Cat紙袋人」到案說明，並掌握該名網紅為1名27歲的龍姓男子，原本一度打電話都沒有開機，稍早「Cat紙袋人」已主動到捷運警察隊進行說明。

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