拍片教逃票北捷報警怒開吉　「Cat紙袋人」神隱...手機也關了

▲網紅錄製影片教導搭北捷如何逃票挨告，警方目前掌握該名網紅身分聯繫到案說明。（圖／翻攝YouTube）

記者邱中岳／台北報導

北市議員鍾沛君在8日向市長柯文哲質詢，表示有1名網紅拍攝影片指導民眾如何逃票，遭柯文哲怒斥「應該把他K一頓，並送到警局偵辦」，北捷也發表聲明強烈譴責，並向捷運警察隊報案處理，北市捷運警察隊初步通知該名網紅，對方則是關機狀態，也將發通知書請他到案說明。

據了解，北市議員鍾沛君在市議會向北市長柯文哲質詢時，竟透露網紅「Cat紙袋人」，教大家搭捷運不用錢，上傳不到一天已有超過1.7萬次點閱，還非常無恥的聲稱一年可以省2萬通勤費，讓柯文哲看完後痛斥，「應該把他K一頓」。

台北捷運則在8日晚上發表聲明，表示強烈譴責，並標註「#當北捷塑膠膩」，痛斥蓄意尾隨逃票、假借廁所名義蓄意逃票、拍影片傳遞皆已違法，「台灣是法治社會，北捷不允許部分有心人士以身試法！」也向北市警局提出告訴。

▲網紅在YouTube平台教導民眾逃票，北捷主動向警局提告，捷警隊掌握網紅身分並聯繫。（圖／台北捷運）

目前北市警局也介入尋找網紅「Cat紙袋人」到案說明，並掌握該名網紅疑似為1名27歲的龍姓男子，但是打電話通知龍姓男子到案說明，對方卻將手機關機沒有回應，捷運警察隊也將發送通知書請龍男到案說明案情。

台北捷運公司表示，8日上午知悉民眾違法影片時，已立即向YouTube平台檢舉該違法影片應予下架，並已向捷運警察隊報案。

經調閱車站監視器畫面，將依大捷法第50條第1項第4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車。」處新台幣1500元罰鍰，該違法行為將採1案1罰方式連續處罰。

此外，依大捷法第49條規定「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金。」

北捷強調，民眾若有使用車站付費區廁所之需求時，或旅客乘車途中，有使用車站非付費區廁所之需求時，均可洽站務人員協助經由公務門進出站免費使用廁所，該項貼心措施，主要提供旅客應急使用，守法旅客絕對不會濫用，後續已改採憑證方式提供應急旅客進出車站使用。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

「當我們塑膠？」台北捷運報警抓逃票網紅 罕見聲明：檢舉下架YouTube影片