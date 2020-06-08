「當我們塑膠？」台北捷運報警抓逃票網紅　罕見聲明：檢舉下架YouTube影片

▲網紅拍影片教如何搭北捷逃票。（圖／翻攝YouTube）



記者許力方／台北報導

台北市議員鍾沛君8日質詢時，向市長柯文哲指控，網紅「Cat紙袋人」近日拍影片教導如何搭北捷逃票，柯文哲砲轟「應該把他K一頓，並送到警局偵辦」。對此，台北捷運公司晚間也罕見發布「強烈譴責聲明」，痛斥網紅蓄意逃票，將違法行為作成影片在媒體上傳遞，北捷已掌握相關事證報警，另已向YOUTUBE平台檢舉該違法影片應予下架。

鍾沛君質詢表示，擁有7萬人訂閱的網紅「Cat紙袋人」，教大家搭捷運不用錢，上傳不到一天已有超過1.7萬次點閱，還非常無恥的聲稱一年可以省2萬通勤費，「把低級當有趣」，公開犯法衝流量，賺到廣告分潤，刑責應該要討論。柯文哲看完影片痛罵「警察可以去傳他到派出所問嗎？這是把肉麻當有趣」、「應該把他K一頓」，承諾將聯繫影音平台，要求將該影片下架。

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▲「當我們塑膠？」台北捷運罕見聲明：檢舉下架逃票YouTube影片。（圖／台北捷運）



台北捷運晚間7時許也透過臉書發布強烈譴責聲明，標註「#當北捷塑膠膩」，痛斥蓄意尾隨逃票、假借廁所名義蓄意逃票、拍影片傳遞皆已違法，「台灣是法治社會，北捷不允許部分有心人士以身試法！」

北捷表示，針對網路違法逃票影片已向警方報案，並向YouTube檢舉下架影片，後續將依違規情節依法裁處，並由捷警隊會同市刑大與轄區分局偵辦追究民眾違法相關刑責，呼籲民眾切勿以身試法。

經調閱車站監視器畫面，將依《大捷法》第50條第一項第四款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車。」處1500元罰鍰，該違法行為將採一案一罰方式連續處罰。此外，第49條規定「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金。」最高可處4500元罰鍰。

另外，將違法行為作成影片在媒體上傳遞的行為，如造成煽惑他人犯罪者或煽惑他人違背法令者，可能違反《刑法》第153條，以文字、圖畫、演說或他法，公然煽惑他人違背法令；此行為可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

北捷強調，民眾若有使用車站付費區廁所之需求時，或旅客乘車途中，有使用車站非付費區廁所之需求時，均可洽站務人員協助經由公務門進出站免費使用廁所，該項貼心措施，係提供旅客應急使用，守法旅客絕對不會濫用，後續已改採憑證方式提供應急旅客進出車站使用。

北捷表示，經統計107年及108年，查獲旅客違反《大捷法》第49條及第50條第一項第四款，分別為1978件及2061件，109年1至4月為706件。