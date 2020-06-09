高雄議會追謚許崑源「永遠議長」　網友爆「僅3人簽署」：韓賜村剛撞死人

▲高雄市議會民進黨團出現自家議員不相挺的聲音。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓殞命，議會9日中午透過「黨團協商」追謚「永遠的榮譽議長」，不過即便已透過「黨團協商」，不僅有網友發現這個「追謚」僅有3名黨團代表人簽名，沒有經過大會表決，簽署的3人的其中之一，還是民進黨總召韓賜村，他在5月才剛開車撞死人。民進黨議員高敏琳也有不同的意見，不同意也不支持。



雖然透過協商機制追謚榮譽議長看似無害，但民進黨團卻出現自己人不挺自己人的戲碼，市議員高閔琳下午就在臉書發文，表示自己不是黨團幹部無法參與政黨協商會議，而該案事先不知道，也未經內部討論，許前議長的背景為人處事眾所皆知，有無爭議事社會大眾自有公評，亦不需要做無謂的動作消費亡者，這才是對逝者和家屬最大的尊重。

副議長陸淑美在黨團協商後對外表示，高雄市議會召開黨團協商會，由各黨團代表無異議通過追謚許崑源議長為議會永遠的榮譽議長，協商結論將向大會報告，有關許議長治喪事宜，將由副議長陸淑美擔任治喪委員會主委，各黨團總召擔任副主任委員，議會共同協助許議長遺屬辦理治喪。

▲高雄市議會日前臨時會時，正在復健的許崑源前往議會探班。（圖／記者洪正達攝）

無黨籍議員朱信強強調，為表彰許議長對議會的貢獻，並讓全體市民永遠緬懷，建請追謚為本會榮譽議長。國民黨團總召曾俊傑表達全力支持，民進黨團總召韓賜村亦同意追謚許議長為榮譽議長，經討論後，各黨派總召無異議通過朱信強提案，許崑源議長將成為全國議會第一例的榮譽議長。