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挨轟靈堂塗大紅口紅...黃捷落淚爆哭！國師級名嘴說話了：我素顏還可能被當喪家

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▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

記者林昱萱／綜合報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡，而高雄市議員黃捷８日上午9時許抵達靈堂，但離開時卻落淚爆哭，外傳是因為她塗著大紅口紅，引發法制局長吳秋麗不滿，因此出口嗆聲。對此，兩性專家就在臉書發文表示，「像我習慣出門要化妝塗口紅的人，突然在靈堂上完全素顏出現，搞不好人家會把我當喪家而頻頻要我節哀順變。」

兩性專家、名嘴黃越綏提到，「事實上當吳局長看到黃捷，怒火攻心分外眼紅而一時出言不遜是情有可原，但她既非喪家卻越俎代庖則未免有三八假賢慧的角色錯置。」而她也強調，「參加悼祭活動可否化妝擦口紅，值得討論，一般除了喪家有配合習俗在穿著上有分辨的必要外，其他來賓均以樸實為原則，因為光鮮亮麗是用來錦上添花用的，那莊重肅穆則代表著哀傷的敬意」。

▲黃越綏透露生活趣事。（圖／翻攝黃越綏臉書）

▲黃越綏。（圖／翻攝黃越綏臉書）

另外，黃越綏也半開玩笑地提到，「像我習慣出門要化妝塗口紅的人￼，突然在靈堂上完全素顏出現，搞不好人家會把我當喪家而頻頻要我節哀順變」對此，不少網友們看到後，也覺得受到啟發，因此就在留言串紛紛表示，「不愧是黃老師超有智慧」、「謝謝老師開導」、「真的覺得沒有很紅」。

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