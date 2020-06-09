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老公意外過世！「國民阿嬤」黃越綏談解憂：幸福，感受當下美好就足夠

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▲▼ 。（圖／今周刊提供）

▲即使婚後老公被綁架撕票而成為單親媽媽，黃越綏仍微笑以對，認真面對未來。（圖／今周刊提供）

文／小虎文

經歷政治世家由興到衰而扛起家計、婚後因老公被綁架撕票而成為單親媽媽─長年照顧弱勢、投身婦運的作家黃越綏看盡人生多少風雨，一樣微笑以對；這些人生苦難甚至轉化為她投身大愛的推進力量。她的有情有愛，讓烏雲消散；邁向熟齡之後，她的朗朗晴空，給予眾人溫暖陽光，只要轉念，希望總在不遠處。

「人生的苦難夠多，你的溫暖就會打開，所謂關關難過關關過，碰到關卡不要被它關住，我的最後一關，只是閻羅王！任何的關卡都不要建立牢房，因為原本你可以假釋的，何必判自己無期徒刑。」

妙語如珠、快人快語的黃越綏，出生政治世家、參與社會運動、長年扶持弱勢，意氣風發的她像是俠女，卻帶著包容萬物的悲天憫人，今年已經72歲的她，還四處奔走，為單親家庭募款，有情有義，對臺灣更有豐沛的愛。

哪裡有需要，就往哪裡去！「被騙我也心甘情願」

「早年我爸爸從政到做生意破產，我算看盡風華、人情冷暖，大我5歲的哥哥先出國後，因為我是長女，又是大姐，負責帶大下面6個弟弟妹妹。成年人的痛苦、未成年的需要，我都要一肩承擔，我這一生，最老的朋友都超過60年了，我可能因此懂得關照人，也比較寬容。但我的付出，都是基於我的意願，所以就算被騙，我也會心甘情願。」

「我能跟你們說這些，來自我的閱歷，更大的是我對我的價值觀盡一份心力，不求名利！過去民運時期，我在國外發現臺灣是一黨專制，對於民主有危害；所以關於政治，我告訴自己不要投入， 但身為臺灣人需要參與。投入婦運，是因為我認為婦女只有人格獨立，但感情、經濟沒有獨立，會永遠是弱勢；身為一個女人，我不該缺席。」

千萬別以為有氣魄的黃越綏很大女人，「我反對大女人主義，無論男大女小、女大男小，都不是好現象。」黃越綏是真女人，她是活出自己的真性情。

一個人能付出多少，要衡量他有多大的雅量，但看來黃越綏的雅量大概有太平洋那麼大。她覺得社會有需要她的時候，她一定發聲！

面對單親，「像我這麼幹練的女人都受苦，別人呢？」

「我會投入社運，是因為我一向扶持弱勢。但社會對於單親有著歧視（覺得我們歹命），離婚就是不好的女人，未婚生子就是不貞。我也是單親，像我這麼幹練，都覺得辛苦了，那其他躲在角落哭泣的女人有多少？」

「所以我在1995成立國際單親兒童文教基金會，到今年已經25年了，在7年前成立麻二甲之家，照顧200多位單親媽媽、100多位失親小孩。你知道嗎？最小的媽媽才13歲。」

黃越綏的語氣中透露著不捨，因為每個受傷的靈魂，也經常讓她心如刀割。

說她是國民媽媽嗎？其實她已經快晉升為「國民阿嬤」。人生在世，誰都期盼一雙溫暖有力的手，支持我們度過大大小小的難關。

人生不能卡關，要破關！歷經苦難後更達觀

當年，老公因故被綁票撕票後，一夕之間家破人亡。她放下3名年幼子女，艱辛地努力拼事業，回首往事，她只說：「我讓他們受委屈了…」人生的磨難，她不只懂得多，還懂得深，但就如她所說，人生不能卡關，要破關！

「我常覺得『計畫趕不上變化，變化趕不上老天爺的一句話』，我用幽默來看待自己，我是達觀不是樂觀（太樂觀會白目、不負責任）。我不減肥、不節食、不運動、不保養，一塊水晶肥皂洗全身，別人送我什麼，我就用什麼，我沒有退休的時候。」

黃越綏隨性自在的態度，反而更受年輕人歡迎，經常在臉書粉絲團上替他們解答感情問題；連搭高鐵時，都曾經遇過坐在隔壁的年輕學子握住她的手，尋求黃越綏的安慰與人生解答。她也經常鼓勵年輕人，要走出人生困局。

地球是圓的，分手失婚也不要口出惡言

「有時候看到年輕人陷於『情關』我會很不忍心。我認為朋友就算要絕交，也不要口出惡言；感情如果走不下去，分手也沒關係。但要記住地球是圓的，不要醜話說盡，還是有再相逢的機會，做人，不要趕盡殺絕。」

「分手或失婚，往往是『被嚇到了』，因為不願意接受，反倒變成了壓力和障礙；可以有情緒，但不要失去理智，沈澱下來思考：我們接下來要怎麼做？這不會是我人生最後一次感情啊！」

在未來的日子裡，黃越綏除了繼續投入公益，用她的人生智慧為大家解答：兩性、婚姻、教養等等難題，她還想做兩件事：舉辦「生前告別式」，和寫一本「女性小說」。

盡其在我、活出幸福感覺！最後，用我喜歡的方式告別

「我們的出生，通常是由不得自己來決定，但至少關於『死』，不妨給自己留一個可以自作主張的機會；至於以女性為主角的小說，一直有在構思，想把它寫出來。」

這兩件未來進行式，會怎麼發生呢？我們拭目以待，但既然計畫總趕不上變化，也許黃越綏會帶給我們更大的驚喜也不一定。

至於讓黃越綏最感幸福的事是什麼呢？

「給我五支寧夏夜市的雞屁股，我就覺得很滿足了，在滿足中感到自在，就是我的幸福！沒有人能告訴誰，什麼是幸福，因為幸福是當下的心態，隨時會改變的。」

「我記得有次在台北大橋頭請寒士吃尾牙，遇到一位被倒債、被關而妻離子散的街友，我偷偷在棉被裡包一罐酒和菸給他， 他流著淚說：『我好幸福喔！』是酒或菸讓他感到幸福？還是被在乎感到幸福？抓住那份感覺就對了！」

黃越綏一直以來的解憂攻略，都是協助大家如何轉念：「天下沒有真正解決不了的事，只有繞不過自己的那道鴻溝」；關於幸福，則是感受此時此刻當下的美好就足夠，畢竟人生，沒有第二次。

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本文經授權轉自今周刊幸福熟齡

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