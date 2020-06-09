獨／重啟罷捷第二天驚爆熱心人情資　一支番仔火！王先生曝滅連署書奧步

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

罷捷連署重新啟動第二天，現在卻傳出有「滅連署書」的暗黑招數，罷捷領銜人王先生說有熱心人打電話給他，要他小心連署處的安全問題，不排除有偷竊或是縱火的行為，面對這樣的說法，王先生說：「還好啦！當地管區已經有安置聯絡箱，也有監控系統」。

▲罷捷連署書 。（圖／記者吳奕靖攝）

罷捷連署首日，也就是在8日一整天下來，連署書就已經有超過600份，再加上媒體報導隨著罷韓之後的「報復性罷免」引起大家的關注，所以王先生說這兩天，他陸續接到一些熱心人情資，像是連署書的安全，王先生表示：「連署書的偷竊，甚至就是會縱火行為，不過還好當地管區安置了聯絡箱，看我們的監控系統，只要有人來做這些事情的時候，我們監控系統就會連結雲端，他就算把主機破壞掉，所有訊息（影像）都會留存在下來，我們不擔心，而且我們也會把連署資料去租保險箱鎖起來」。

▲罷捷理由書草案 。（圖／記者吳奕靖攝）

而王先生也透露不只是「滅連署書」的情資，對於他自己這位領銜人，帳戶似乎有被「監控」，王先生表示：「是有熱心民眾提供我們消息，因為不是政黨，我們沒辦法去募款，今天若是有人說要捐我錢，我收了！可能就是非法募款，這個部分我們現在謝絕所有捐款」。

至於是否真的有被監控帳戶，王先生無奈說：「我不曉得啦！可是人家，這個政府要盯著一個帳戶，它的流動是非常簡單的事情」。不過是真是假，王先生說無從確認，但他們都會小心，畢竟連署書代表都是民眾的期望。

▲罷捷領銜人王先生自爆有熱心人情資，要大家小心連署書 。（圖／記者吳奕靖攝）