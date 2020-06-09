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台中東區建成路地下道走入歷史　明起封閉195天

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方呼籲，請民眾配合現場交通人員引導，確保行車安全。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區建成路地下道填平工程於5月22日開始施作，為降低交通衝擊，工程分成2階段，第1階段的兩側車道路面舖路即將完成，10日上午10時將展開為期195天的第二階段「封閉建成路地下道」，屆時車輛須改走兩側各單一側車道。警方呼籲，請民眾配合現場交通人員引導，確保行車安全，施工期間造成不便，敬請見諒。

台中市第三警分局表示，已提前規劃建成路地下道填平工程週邊重要路口交通崗位，針對重點時段及路段，派員（含義交人員）執行交通崗及交通疏導勤務，另為提升道路行車順暢與交通安全，臺中市政府警察局第三分局特別提醒市民，善加利用週邊替代道路，包括南京路、復興東路、進化路、樂業路、旱溪街、東光園路、自由路等分散車流，並請用路人配合遵守各項交通疏導措施，共同維護周邊交通秩序與行車動線順暢。

警方指出，過去東區建成路為串聯市區到後火車站、太平及大里的主幹道之一，車流龐大，因鐵路穿越使南京路及復興東路動線受阻，僅配置機車地下道讓機車穿越通行，開車民眾僅能利用建成路地下道或繞道至復興路高架橋通往台中後火車站，相當不便。

警方表示，奉獻在地民眾40年的建成路地下道即將填平，未來完工後，可串聯南京路及復興東路，大幅改善台中車站周遭交通路網，也呼籲民眾善加利用替代道路，配合警（義）交人員指揮，共同忍受一時之不便，展望未來更加便捷的行車動線。

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