邱毅被點名戰高雄　主張「武統」點名斬首這5人

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

作家李敖之子李戡8日在臉書表示，國民黨應派邱毅選高雄市長，屆時拿亮眼選舉成績單跟北京邀功請賞，繼續拿訂單和九二共識唬爛，讓韓國瑜東山再起。而邱毅過去的武統言論不少，像是去年曾在直播影片中主張，武統開始，和統結束，而武統是以「斬首」為主調，斬首的對象就是台獨首惡，包括總統蔡英文。

李戡表示，國民黨應該派邱毅選高雄市長，先說「凡是沒投『武統』邱毅的都是支持『和統』的」，再拿亮眼的選舉成績跟北京邀功請賞，繼續拿訂單和九二共識唬爛，讓韓國瑜東山再起，不就好了嗎？論自欺欺人程度，北京是韓國瑜的十倍，國民黨不投其所好，還為了人選傷透腦筋，不是傻子嗎？

邱毅去年1月在「邱毅說第28期：中國人不打中國人，臺獨分子不是中國人，該往死裡打」影片中明確指出，武統的對象不是台灣人民，而是台獨的首惡，這就是他過去主張武統跟和統之間的平衡點，「武統開始，和統結束，以武逼和，而所謂的武統就是斬首嘛！」

邱毅指出，武統把範圍縮小到幾個首惡的台獨份子，「用斬首的方式，把首惡台獨份子除掉」，除掉以後，其他跟隨的台獨、附和的台獨、盲目的台獨、投機的台獨，「全體就投降啦！那不就和統了嗎？」這就是武統開始，和統結束的內涵運作，武統是被保留，以和統為基調，保留武統的方式，而武統是以斬首為主調，斬首的對象就是台獨首惡。

邱毅推測，現在大陸已經有一份台獨首惡分子名單，當然這份名單內容可能會變，現在這個名單已經擬定，台獨首惡分子至少幾個一定逃不掉的，包括前總統李登輝、陳水扁、蔡英文、副總統賴清德、前總統府秘書長陳菊逃不掉，至少這五個人，是首惡台獨分子裡面的「重中之重的重點」。

邱毅認為，怪不得蔡英文非常怕被武統、非常怕被斬首，所以在前年整年的時間，做了那麼多次的反斬首的演習，就是為了怕被斬首，台灣防空導彈號稱全世界密度第二、只輸給以色列，好像很厲害，但這麼多的防空導彈裡，75%都叫霍克導彈或叫鷹式導彈，那是二戰時候的老古董防空導彈，沒有威力，射程短，安全性低，打的又不準，防空能力不強，只式擺著好看，擺著安慰自己的。

對於李戡點名邱毅參選高雄市長補選，網友認為「您真幽默也真調皮」、「加速死亡」、「當炮灰？」