韓國瑜尊重民意不提訴訟　趙天麟讚：展現民主風度！

▲韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日通過，對於外界諸多揣測，韓國瑜9日透過臉書對外宣布「尊重民眾意志，先暫時沉澱一下，不會提起罷免無效訴訟」。對此，民進黨高雄市立委趙天麟轉發韓國瑜貼文大讚，展現民主風度。

韓國瑜表示，等到高雄市長職務卸下後，「我會暫時沈澱休息，針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內」，針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

韓國瑜說，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

最後，韓國瑜期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。謝謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸。

對於韓國瑜的回應，趙天麟大讚，「這個決定是對民意的尊重，也展現了民主風度，值得肯定！」接下來9月份的補選，就讓各黨提名的市長候選人君子之爭、爭取市民支持，建立再一次的高雄民主里程碑。



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